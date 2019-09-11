11 сентября 2019, 12:19
Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6
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Фото: BMW Blog
Компания BMW представила на Франкфуртском мотор-шоу особую версию кроссовера X6, выкрашенного инновационной краской Vantablack, поглощающей 99,9% падающего на неё света. Очевидцы подтверждают, что автомобиль выглядит как перемещающаяся в пространстве черная дыра.
Фото: BMW Blog
Фото: BMW Blog
Фото: BMW Blog
Фото: BMW Blog
Фото: BMW Blog
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До недавнего времени такое покрытие использовалось только в аэрокосмической отрасли. BMW X6 стал первым автомобилем, на который нанесли Vantablack. Кстати, компания Surrey NanoSystem уже выпустила вещество в свободную продажу. Баночка объемом 20 мл стоит 50 долларов. На покраску автомобиля обычно требуется 2 – 3 литра краски или 100 – 150 таких баночек.
Название вещества Vantablack образовано от термина «Vertically Aligned NanoTube Arrays», который можно перевести как «вертикально ориентированные массивы нанотрубок». На сегодняшний день оно считается самым черным в мире и практически исключает отражение света. В состав вещества входят «растущие» на алюминиевой фольге углеродные нанотрубки длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров. Каждая такая трубка примерно в 5 000 раз тоньше человеческого волоса. В результате на 1 кв. см помещается около миллиарда таких вертикально ориентированных углеродных нанотрубок. Любой свет, падающий на эту поверхность, не отражается, а почти полностью поглощается, эффективно преобразовываясь в тепло.
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Цитата:| Оно европейское. Им в основном проф. гонщики пользуются. Но они линию для легковых разработали. Попробуй. У меня двига чистая. Подумаю, может и попробую.
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