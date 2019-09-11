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11 сентября 2019, 12:19

Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6

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Фото: BMW Blog
Компания BMW представила на Франкфуртском мотор-шоу особую версию кроссовера X6, выкрашенного инновационной краской Vantablack, поглощающей 99,9% падающего на неё света. Очевидцы подтверждают, что автомобиль выглядит как перемещающаяся в пространстве черная дыра.
Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6

Фото: BMW Blog

Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6

Фото: BMW Blog

Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6

Фото: BMW Blog

Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6

Фото: BMW Blog

Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6

Фото: BMW Blog

Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6
Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6
Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6
Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6
Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6
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Самый черный BMW X6 Vantablack VBx2 подготовлен совместно со специалистами британской компании Surrey NanoSystem. Автомобиль покрыт специальным «сверхчерным» наносоставом Vantablack, которое на 99,9% поглощает свет, что создает двухмерный эффект. Супер-черная краска вместе с лазерными фарами, светодиодными фонарями и светящейся радиаторной решеткой делает BMW X6 еще более впечатляющими.

До недавнего времени такое покрытие использовалось только в аэрокосмической отрасли. BMW X6 стал первым автомобилем, на который нанесли Vantablack. Кстати, компания Surrey NanoSystem уже выпустила вещество в свободную продажу. Баночка объемом 20 мл стоит 50 долларов. На покраску автомобиля обычно требуется 2 – 3 литра краски или 100 – 150 таких баночек.

Название вещества Vantablack образовано от термина «Vertically Aligned NanoTube Arrays», который можно перевести как «вертикально ориентированные массивы нанотрубок». На сегодняшний день оно считается самым черным в мире и практически исключает отражение света. В состав вещества входят «растущие» на алюминиевой фольге углеродные нанотрубки длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров. Каждая такая трубка примерно в 5 000 раз тоньше человеческого волоса. В результате на 1 кв. см помещается около миллиарда таких вертикально ориентированных углеродных нанотрубок. Любой свет, падающий на эту поверхность, не отражается, а почти полностью поглощается, эффективно преобразовываясь в тепло. 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X6
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста! В движении, набирая скорость, машина резко переключается в нейтралку и полностью останавливается. Приходится глушить мотор и заново заводить. В сервисе поломку определить точно не могут!
ирина
SOS Двига тупит
Цитата:| Оно европейское. Им в основном проф. гонщики пользуются. Но они линию для легковых разработали. Попробуй. У меня двига чистая. Подумаю, может и попробую.
Igor.schendryk
Отзыв об автосалоне
Купил BMW X6 с приятной такой скидкой, в 40 тысяч в автосалоне, расположенном по адресу Москва, ул. Большая Академическая, д.38, стр.11,АЦ «Коптево» (АвтоЦентр «Коптево») . Заявку на него заполнял на сайте , и только за это подарки на 30 тысяч мне были положены плюс к скидке. Можно все что угодно говорить ...
Samson777
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Во Франкфурте показали самый черный в мире BMW X6
{{material_127498}}Самый черный BMW X6 Vantablack VBx2 подготовлен совместно со специалистами британской компании Surrey NanoSystem. Автомобиль покрыт специальным «сверхчерным» наносоставом Vantablack, которое на 99,9% поглощает свет, что создает двухмерный эффект. Супер-черная краска вместе с лазерными фарами, светодиодными фонарями и светящейся радиаторной решеткой делает BMW X6 еще более впечатляющими.До недавнего времени такое покрытие использовалось только в аэрокосмической отрасли. BMW X6 стал первым автомобилем, на который нанесли Vantablack. Кстати, компания Surrey NanoSystem уже выпустила вещество в свободную продажу. Баночка объемом 20 мл стоит 50 долларов. На покраску автомобиля обычно требуется 2 – 3 литра краски или 100 – 150 таких баночек.Название вещества Vantablack образовано от термина «Vertically Aligned NanoTube Arrays», который можно перевести как «вертикально ориентированные массивы нанотрубок». На сегодняшний день оно считается самым черным в мире и практически исключает отражение света. В состав вещества входят «растущие» на алюминиевой фольге углеродные нанотрубки длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров. Каждая такая трубка примерно в 5 000 раз тоньше человеческого волоса. В результате на 1 кв. см помещается около миллиарда таких вертикально ориентированных углеродных нанотрубок. Любой свет, падающий на эту поверхность, не отражается, а почти полностью поглощается, эффективно преобразовываясь в тепло. 
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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