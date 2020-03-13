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13 марта 2020, 15:22

Во главе Infiniti встал бывший морпех

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Должность председателя Infiniti Motor Company оставалась вакантной почти год. С момента ухода Кристиана Менье в Jeep обязанности главы компании временно взял на себя исполнительный директор Nissan Кристиан Ванденхенде. С апреля во главе Infiniti встанет Майк Коллеран.
Во главе Infiniti встал бывший морпех

Фото: Infiniti

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После разгоревшегося полтора года назад скандала вокруг главы Nissan Карлоса Гона пост главы Infiniti покинул Роланд Крюгер. В январе 2019 года японцы пригласили «варяга» - француза Кристиана Менье, который до этого работал преимущественно на североамериканском континенте. Но после четырех месяцев во главе японской марки господину Менье предложили пост президента компании Jeep. С тех пор в Infiniti подыскивали достойного кандидата, которому можно было бы доверить компанию в непростой для нее момент.

В итоге, место главы премиальной марки предложили Майку Коллерану, который до недавнего времени занимал должность вице-председателя и глобального вице-президента Infiniti по продажам и маркетингу. Он приступит к своим обязанностям с 1 апреля 2020 года и будет подчиняться напрямую Кристиану Ванденхенде, исполнительному директору Nissan Motor Co. Главной задачей господина Коллерана станет масштабная трансформация бренда, включающая выход 5 новых моделей в ближайшие 3 года.

Майк Коллеран восемь лет отслужил в морской пехоте США, уйдя в отставку в чине капитана. В его послужном списке ряд важных постов в концерне General Motors и пост президента и управляющего директора Saab Cars в Северной Америке. На работу в Nissan господин Коллеран пришел в 2011 году на должность вице-президента по продажам Nissan Canada. Затем он получил повышение до регионального вице-президента северо-восточных штатов. В дальнейшем исполнял обязанности вице-президента Infiniti Americas, отвечая за всю деятельность компании на территории США, Канады и Мексики. 


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Отзывы по теме
Минюст передумал повышать штрафы за нарушение ПДД
Да им только штрафы осталось повысить, им же конституцию надо менять, вот после и повысят, своего не упустят
Никита
Водителям посоветовали не спешить со сменой резины
Да, видел уже умников, которые резину начали менять. Я после того, как в конце апреля попал на трассе на летней резине под снег, больше не тороплюсь с этим делом.
Денис
Дилеры Skoda начали принимать заказы на базовый Karoq
Подушек маловато, да и кондей тоже радости не доставляет, а так стартовая цена очень даже привлекательная
Олег
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Во главе Infiniti встал бывший морпех
{{material_126475}}После разгоревшегося полтора года назад скандала вокруг главы Nissan Карлоса Гона пост главы Infiniti покинул Роланд Крюгер. В январе 2019 года японцы пригласили «варяга» - француза Кристиана Менье, который до этого работал преимущественно на североамериканском континенте. Но после четырех месяцев во главе японской марки господину Менье предложили пост президента компании Jeep. С тех пор в Infiniti подыскивали достойного кандидата, которому можно было бы доверить компанию в непростой для нее момент.В итоге, место главы премиальной марки предложили Майку Коллерану, который до недавнего времени занимал должность вице-председателя и глобального вице-президента Infiniti по продажам и маркетингу. Он приступит к своим обязанностям с 1 апреля 2020 года и будет подчиняться напрямую Кристиану Ванденхенде, исполнительному директору Nissan Motor Co. Главной задачей господина Коллерана станет масштабная трансформация бренда, включающая выход 5 новых моделей в ближайшие 3 года.Майк Коллеран восемь лет отслужил в морской пехоте США, уйдя в отставку в чине капитана. В его послужном списке ряд важных постов в концерне General Motors и пост президента и управляющего директора Saab Cars в Северной Америке. На работу в Nissan господин Коллеран пришел в 2011 году на должность вице-президента по продажам Nissan Canada. Затем он получил повышение до регионального вице-президента северо-восточных штатов. В дальнейшем исполнял обязанности вице-президента Infiniti Americas, отвечая за всю деятельность компании на территории США, Канады и Мексики. 
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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