13 марта 2020, 15:22
Во главе Infiniti встал бывший морпех
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Должность председателя Infiniti Motor Company оставалась вакантной почти год. С момента ухода Кристиана Менье в Jeep обязанности главы компании временно взял на себя исполнительный директор Nissan Кристиан Ванденхенде. С апреля во главе Infiniti встанет Майк Коллеран.
Фото: Infiniti
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В итоге, место главы премиальной марки предложили Майку Коллерану, который до недавнего времени занимал должность вице-председателя и глобального вице-президента Infiniti по продажам и маркетингу. Он приступит к своим обязанностям с 1 апреля 2020 года и будет подчиняться напрямую Кристиану Ванденхенде, исполнительному директору Nissan Motor Co. Главной задачей господина Коллерана станет масштабная трансформация бренда, включающая выход 5 новых моделей в ближайшие 3 года.
Майк Коллеран восемь лет отслужил в морской пехоте США, уйдя в отставку в чине капитана. В его послужном списке ряд важных постов в концерне General Motors и пост президента и управляющего директора Saab Cars в Северной Америке. На работу в Nissan господин Коллеран пришел в 2011 году на должность вице-президента по продажам Nissan Canada. Затем он получил повышение до регионального вице-президента северо-восточных штатов. В дальнейшем исполнял обязанности вице-президента Infiniti Americas, отвечая за всю деятельность компании на территории США, Канады и Мексики.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да им только штрафы осталось повысить, им же конституцию надо менять, вот после и повысят, своего не упустят
Да, видел уже умников, которые резину начали менять. Я после того, как в конце апреля попал на трассе на летней резине под снег, больше не тороплюсь с этим делом.
Подушек маловато, да и кондей тоже радости не доставляет, а так стартовая цена очень даже привлекательная
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