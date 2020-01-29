29 января 2020, 14:40
Во главе Renault в июле встанет Лука де Мео
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По решению Совета директоров Renault с 1 июля новым генеральным директором компании станет Лука де Мео. В течение последних пяти лет он возглавлял испанскую марку Seat.
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Председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар назвал Луку де Мео великим стратегом и провидцем стремительно меняющегося автомобильного мира. У него за плечами огромный опыт работы в автомобилестроении. Лука де Мео родился в Милане в 1967 году, получил степень в области делового администрирования в Миланском университете Боккони. Более 20 лет назад он начал свою карьеру в Renault, затем работал в Toyota Europe, Fiat Group и концерне Volkswagen Group. С ноября 2015 года по январь 2020 года возглавлял компанию Seat, входил в наблюдательные советы Ducati и Lamborghini и был председателем совета директоров концерна Volkswagen в Италии. Де Мео привел Seat к рекордным продажам и придал бренду более спортивный имидж, создав ориентированный на молодежь суббренд Cupra.
По мнению экспертов, с приходом Луки де Мео в Renault завершается «эпоха Карлоса Гона». Новый глава компании приступит к своим обязанностям с 1 июля 2020 года. Совет директоров Renault считает, что Лука де Мео «сочетает в себе все качества, которые будут способствовать развитию группы во всех аспектах».
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