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29 января 2020, 14:40

Во главе Renault в июле встанет Лука де Мео

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По решению Совета директоров Renault с 1 июля новым генеральным директором компании станет Лука де Мео. В течение последних пяти лет он возглавлял испанскую марку Seat.
Во главе Renault в июле встанет Лука де Мео

Фото взято из открытых источников

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Место генерального директора Renault оставалось вакантным с октября 2019 года, когда Тьерри Боллоре подал в отставку. С тех пор обязанности главы компании временно исполняла Клотильда Дельбо. После назначения Луки де Мео она станет его заместителем, сообщает портал 32cars.ru. Кандидатуру нового главы компании в апреле должны утвердить на общем собрании акционеров.

Председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар назвал Луку де Мео великим стратегом и провидцем стремительно меняющегося автомобильного мира. У него за плечами огромный опыт работы в автомобилестроении. Лука де Мео родился в Милане в 1967 году, получил степень в области делового администрирования в Миланском университете Боккони. Более 20 лет назад он начал свою карьеру в Renault, затем работал в Toyota Europe, Fiat Group и концерне Volkswagen Group. С ноября 2015 года по январь 2020 года возглавлял компанию Seat, входил в наблюдательные советы Ducati и Lamborghini и был председателем совета директоров концерна Volkswagen в Италии. Де Мео привел Seat к рекордным продажам и придал бренду более спортивный имидж, создав ориентированный на молодежь суббренд Cupra.

По мнению экспертов, с приходом Луки де Мео в Renault завершается «эпоха Карлоса Гона». Новый глава компании приступит к своим обязанностям с 1 июля 2020 года. Совет директоров Renault считает, что Лука де Мео «сочетает в себе все качества, которые будут способствовать развитию группы во всех аспектах».


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Во главе Renault в июле встанет Лука де Мео
{{material_127752}}Место генерального директора Renault оставалось вакантным с октября 2019 года, когда Тьерри Боллоре подал в отставку. С тех пор обязанности главы компании временно исполняла Клотильда Дельбо. После назначения Луки де Мео она станет его заместителем, сообщает портал 32cars.ru. Кандидатуру нового главы компании в апреле должны утвердить на общем собрании акционеров.Председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар назвал Луку де Мео великим стратегом и провидцем стремительно меняющегося автомобильного мира. У него за плечами огромный опыт работы в автомобилестроении. Лука де Мео родился в Милане в 1967 году, получил степень в области делового администрирования в Миланском университете Боккони. Более 20 лет назад он начал свою карьеру в Renault, затем работал в Toyota Europe, Fiat Group и концерне Volkswagen Group. С ноября 2015 года по январь 2020 года возглавлял компанию Seat, входил в наблюдательные советы Ducati и Lamborghini и был председателем совета директоров концерна Volkswagen в Италии. Де Мео привел Seat к рекордным продажам и придал бренду более спортивный имидж, создав ориентированный на молодежь суббренд Cupra.По мнению экспертов, с приходом Луки де Мео в Renault завершается «эпоха Карлоса Гона». Новый глава компании приступит к своим обязанностям с 1 июля 2020 года. Совет директоров Renault считает, что Лука де Мео «сочетает в себе все качества, которые будут способствовать развитию группы во всех аспектах».
2020-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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