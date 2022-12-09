Во главе Tesla может встать китаец

Информация официально не подтверждена Tesla, но слухи ходят уже давно. В последнее время все внимание Илона Маска сосредоточено на сделке по покупке Twitter, которую сопровождает один громкий скандал за другим. Управление новой платформой отнимает много сил. Эксперты утверждают, что Маск практически забросил автобизнес, что в сочетании с его собственной скандальной репутацией нанесло ущерб имиджу Tesla. Действительно, за последние недели акции Tesla упали до двухлетнего минимума, чему способствовали сомнительные твиты Маска и распродажи акций для финансирования его одержимости Твиттером.

В ноябре Джеймс Мердок, член совета директоров Tesla, сообщил, что Маск уже определился с кандидатурой своего преемника на посту главы компании. Однако Мердок воздержался называть конкретные имена. Сейчас китайское издание PingWest утверждает, что преемником Илона Маска может стать Том Чжу Сяотун, президент Tesla China. Том Чжу сделал стремительную карьеру в Tesla China, начав с должности руководителя программы Tesla Supercharger в Китае в апреле 2014 года. Восемь месяцев спустя он был назначен глобальным вице-президентом Tesla и президентом китайского подразделения. Он руководил созданием сервисных центров Tesla, запуском новых моделей в Китае и развитием фабрики Giga Shanghai. В настоящее время это основной производственный комплекс Tesla, где в ноябре 2022 года было собрано более 100 000 автомобилей.

Можно с уверенность сказать, что Том Чжу грамотный менеджер и профессионал высокого уровня. Если бы Илон Маск действительно искал преемника, лучшего кандидата трудно было бы представить. Еще в прошлом году Маск говорил, что не хочет быть генеральным директором Tesla, его вынуждают к этому обстоятельства: «Я ненавижу быть боссом. Я инженер».

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