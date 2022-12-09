Во главе Tesla может встать китаец
В ноябре Джеймс Мердок, член совета директоров Tesla, сообщил, что Маск уже определился с кандидатурой своего преемника на посту главы компании. Однако Мердок воздержался называть конкретные имена. Сейчас китайское издание PingWest утверждает, что преемником Илона Маска может стать Том Чжу Сяотун, президент Tesla China. Том Чжу сделал стремительную карьеру в Tesla China, начав с должности руководителя программы Tesla Supercharger в Китае в апреле 2014 года. Восемь месяцев спустя он был назначен глобальным вице-президентом Tesla и президентом китайского подразделения. Он руководил созданием сервисных центров Tesla, запуском новых моделей в Китае и развитием фабрики Giga Shanghai. В настоящее время это основной производственный комплекс Tesla, где в ноябре 2022 года было собрано более 100 000 автомобилей.
Можно с уверенность сказать, что Том Чжу грамотный менеджер и профессионал высокого уровня. Если бы Илон Маск действительно искал преемника, лучшего кандидата трудно было бы представить. Еще в прошлом году Маск говорил, что не хочет быть генеральным директором Tesla, его вынуждают к этому обстоятельства: «Я ненавижу быть боссом. Я инженер».
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-
09.12.2022, 15:37
Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП
В городе Шахты Ростовской области произошло необычное ДТП. Виновник аварии умер за рулем еще до того, как его неуправляемый автомобиль врезался в уличный столб.Читать далее
-
09.12.2022, 14:53
Почему не надо входить зимой в поворот на нейтрали
Техника управления автомобилем в зимний период имеет свои нюансы. Ошибки, которые могут сойти с рук летом, зимой чреваты серьезными проблемами. Например, не стоит зимой включать нейтральную передачу перед поворотом. И вот почему.Читать далее
-
09.12.2022, 14:23
Что будут выпускать на петербургском заводе Nissan: два возможных сценария
Глава Минпромторга Денис Мануторов сообщил сегодня, что осваивать бывший завод Nissan в Петербурге доверят АвтоВАЗу. Автоэксперт назвал два вероятных сценария возобновления производства.Читать далее
-
09.12.2022, 13:13
На «Москвиче» рассказали, сколько машин удалось собрать
Серийная сборка автомобилей «Москвич» на бывшем московском заводе Renault стартовала 23 ноября 2022 года. Сейчас на предприятии рассказали, сколько машин сошло с конвейера за прошедшие две недели.Читать далее
-
09.12.2022, 12:22
Японцы выбрали лучший автомобиль года
В Японии подвели итоги конкурса «Автомобиль года». Первое место поделили два соплатформенных кей-кара Nissan и Mitsubishi, а лучшим автомобилем иностранного бренда признали корейский кроссовер.Читать далее
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