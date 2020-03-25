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25 марта 2020, 09:08

Во избежание заражения коронавирусом не ходите в МРЭО – пользуйтесь порталом Госуслуг

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Фото из открытых источников
Зарегистрировать транспортное средство, а также получить и заменить водительское удостоверение в удобное время, что актуально в период эпидемиологической ситуации, лучше всего через портал Госуслуг.

С призывом ко всем автомобилистам Пермского края прибегнуть к такому варианту выступило местное Управление ГИБДД. Как здесь объясняют, цель одна – профилактика коронавирусной инфекции и избежание массового пребывания заявителей в РЭО ГИБДД.

«Электронный сервис позволяет сэкономить не только время, но и деньги. При условии заказа услуги и оплаты её электронным способом, госпошлина будет стоить на 30% меньше», - уточняют в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

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Во избежание заражения коронавирусом не ходите в МРЭО – пользуйтесь порталом Госуслуг
С призывом ко всем автомобилистам Пермского края прибегнуть к такому варианту выступило местное Управление ГИБДД. Как здесь объясняют, цель одна – профилактика коронавирусной инфекции и избежание массового пребывания заявителей в РЭО ГИБДД.«Электронный сервис позволяет сэкономить не только время, но и деньги. При условии заказа услуги и оплаты её электронным способом, госпошлина будет стоить на 30% меньше», - уточняют в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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