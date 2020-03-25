25 марта 2020, 09:08
Во избежание заражения коронавирусом не ходите в МРЭО – пользуйтесь порталом Госуслуг
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Фото из открытых источников
Зарегистрировать транспортное средство, а также получить и заменить водительское удостоверение в удобное время, что актуально в период эпидемиологической ситуации, лучше всего через портал Госуслуг.
С призывом ко всем автомобилистам Пермского края прибегнуть к такому варианту выступило местное Управление ГИБДД. Как здесь объясняют, цель одна – профилактика коронавирусной инфекции и избежание массового пребывания заявителей в РЭО ГИБДД.
«Электронный сервис позволяет сэкономить не только время, но и деньги. При условии заказа услуги и оплаты её электронным способом, госпошлина будет стоить на 30% меньше», - уточняют в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
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16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
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Я тоже против техосмотра личного легкового транспорта, каждый следит за своим авто так как семью возит и нехочет подвергать её и себя опасности. Техосмотр оставить только для личного грузового или автобусов так как этот транспорт повышенной опасности и проходить должны тщательно .
Каждый автовладелец должен отвечать за свой автомобиль сам. Если не соображает то проходит техосмотр. Я всю жизнь проходил техосмотр за взятки. Водительский стаж больше пол века. При социализме ездил на штопаной и лысой резине, без передних тормозов , без ручника, с плохими амортизаторами и т. д. без ...
Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
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