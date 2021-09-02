Во сколько обойдется автопутешествие по Золотому кольцу
При среднем расходе топлива 8 литров на «сотню» потребуется 62,4 литра. Если заливать АИ-95 по 51 рубль за литр, то на бензин уйдет чуть больше 3 тысяч рублей. Ночевки в гостиницах или апартаментах для семьи из четырех человек обойдутся в 7 – 12 тысяч рублей, в зависимости от типа жилья. Средняя стоимость обеда в кафе – 2,5 тысячи рублей в день, плюс надо зарезервировать тысячу-полторы на перекусы в автомобиле. Билеты в музеи обойдутся еще в 3,5 тысячи рублей. Итого, минимальный бюджет поездки составляет 23 тысячи рублей.
В дорогу с собой можно взять компактные подушки и плед, чтобы пассажиры на заднем сидении могли подремать в дороге. Осенью обязательно пригодятся дождевики, зонты и резиновые сапоги. Сувенирами можно закупиться на старейшей улице Плеса – Калашной, в торговых рядах в Суздале или заглянуть в одну из сувенирных лавок на Большой Московской во Владимире.
- 13 999 999 РLand Rover Range Rover 2014 в Москве
- 1 780 000 РRenault Scenic 2018 в Москве
- 1 850 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 715 000 РNissan AD 2017 в Москве
- 4 300 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 2 900 000 РBMW 5 серия 2016 в Москве
- 5 700 000 РBMW 7 серия 2017 в Москве
- 290 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 890 000 РMercedes CLS-класс 2012 в Москве
- 1 050 000 РLexus RX 2006 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий