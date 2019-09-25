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25 сентября 2019, 00:07

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

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Фото из открытых источников
Российские автопродажи в сегменте D не идут ни в какое сравнение с лидерами – SUV и B-класс, однако третья строчка с долей порядка 6% (плюс-минус) может рассматриваться как удача. Ведь машины, позиционирующиеся в D-сегменте, доступными точно не назовешь.
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото из открытых источников

Сегодня в поле нашего рассмотрения попали три самых популярных в этом «сообществе» седана – Toyota Camry (от 1 573 000 рублей), Kia Optima (от 1 190 000 рублей) и Mazda6 (от 1 543 000 рублей). Тем, кто еще только присматривается к их приобретению, полезно будет узнать, во сколько обойдется техническое обслуживание машин на сертифицированных дилерских станциях.

Toyota Camry

Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 573 000 до 2 499 000 Р
Сборка седана с внутризаводским индексом XV70 осуществляется на предприятии в Шушарах. Из года в год автомобиль подтверждает лидерство в сегменте D. Габаритные размеры актуального VI поколения: 4885x1840x1455 мм. Доступно на выбор три силовых агрегата: 4-цилиндровый 2 литровый 150-сильный 6AR-FSE, также 4-цилиндровый  2,5-литровый 2AR-FE мощностью 181 л.с. (оба агрегатируются с 6АКПП) и 3,5-литровый V6 заводской серии 2GR-FKS – выдает «на гора» 249 л.с. и работает с 8-диапазонным «автоматом».

Плановые ТО регламентированы через каждые 10 000 км пробега. Стоимость разнится, в зависимости от мотора. При этом расценки на 4-цилиндровые модификации идентичны. ТО1 обойдется автовладельцам в 12 355 рублей, ТО2 – 12 770 рублей, ТО3 – 13 555 рублей (данные взяты по информации одного конкретного д/ц). Самое дорогое ТО – четвертое (40 000 км пробега) – 20 148 рублей. Здесь будут выполняться работы по замене масла в двигателе, масляного, воздушного и салонного фильтров, а также тормозной жидкости.

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Тем, кто предпочтет 3,5-литровую «Камри», придется выложить соответственно 13 100 рублей (ТО1), 13 500 рублей (ТО2), 14 300 рублей (ТО3) и 20 900 рублей (ТО4). Плюс работы по снятию и установке защиты картера – 560 рублей. Свечи зажигания – иридиевые, «долгоиграющие», первая замена проводится при пробеге 100 000 км. Механизм ГРМ – цепной, не требующий замены вплоть до пробега 300 000 км.

Kia Optima

KIA Optima
От 2 л, 245 л.с
Новый от 1 344 900 до 2 054 900 Р
Корейский седан производится в Калининграде и так же, как вышеназванный конкурент, входит в ТОП-25 наиболее популярных в России моделей. Размеры «Оптимы» четко вписываются в классические нормативы сегмента: 4855x1860x1485 мм, колесная база – 2805 мм.

Двигателей три: 2.0 MPI (150 сил), 2.4 GDI (188 сил) и цепной турбированный 2.0 T-GDI мощностью 245 л.с., устанавливаемый на «заряженную» версию GT. «Младшенький» агрегат может быть сопряжен с механической КПП, а 6АКПП серии A6MF2 доступна со всеми модификациями. Самому сильному движку «аккомпанирует» «автомат» A6LF2, рассчитанный на больший крутящий момент.

Плановые ТО владельцы Kia Optima проходят раз в год или через каждые 15 000 км пробега. Оба атмосферных двигателя имеют практически схожие цифры на обслуживание. Так, например, стоимость ТО1 и ТО2 может составлять 10-11 тыс. рублей, ТО3 – порядка 12 000 рублей, ТО4 – 17-17,5 тыс. рублей, ТО5 сродни первому ТО (10-11 тысяч).

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото из открытых источников

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото из открытых источников

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото из открытых источников

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото из открытых источников

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото из открытых источников

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото из открытых источников

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото из открытых источников

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото из открытых источников

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Самое дорогое – ТО6 (или 90 000 км пробега): 25 500 – 27 000 рублей, в зависимости от фирменной СТО. В регламенте обязательных работ числятся замена масла в двигателе и АКПП, масляного, салонного и воздушного фильтров, тормозной жидкости. Применяемые на «Оптиме» свечи зажигания – иридиевые, срок службы до 120 000 км. После того, как автомобиль «сходит» с заводской гарантии (после 3 лет службы), дилерские СТО готовы его обслуживать с применением целого набора скидок и бонусов – как на работы, так и на запасные части.

Mazda6

Пожалуй, самый импозантный седан, и не только в обозреваемой нами тройке, но и во всем сегменте. Сборка «шестерки» осуществляется также в России, правда, на другом ее конце – во Владивостоке. Длина седана составляет 4870 мм, высота – 1450 мм, ширина – 1840 мм. Колесная база, насчитывающая 2830 мм, обеспечивает солидное внутреннее пространство, а 165-миллиметрового клиренса вполне достаточно для отечественных дорог.

Mazda 6
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 498 000 до 2 244 000 Р
За динамику Mazda6 отвечают три 4-цилиндровых «Скайактива» на выбор: 150-сильный 2.0 Skyactiv-G, 194-сильный 2.4 Skyactiv-G и 2.4 Skyactiv-G, развивающий посредством турбины роскошные 231 л.с. (комплектация Supreme Plus). Все модификации (как и у конкурентов) моноприводные, с безальтернативной 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Обслуживание турбированного мотора дороже, чем атмосферного, с этим никто не спорит. Для сравнения цифры: ТО1 на 231-сильную модификацию стоит 13 000 рублей, на 194-сильную – 12 000 рублей. 2-литровая «шестерка» съест на 500 рублей меньше. ТО2, соответственно, обойдется в 16 500 и 15 600 рублей (-500 рублей для 150-сильного мотора).

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

Фото взято из открытых источников

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

 

Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D

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ТО3: 15 200 и 14 000 рублей. ТО4: 27 500 и 16 300 рублей. Столь большая разница обусловлена обязательной заменой свечей зажигания на турбо (2.4 Skyactiv-G) при достижении пробега 60 000 км. На обычных версиях свечи меняются при пробеге 120 000 км. Далее – ТО5: 13 400 и 12 300 рублей, ТО6: 18 600 и 17 500 рублей.

Есть нюанс: далеко не на всех ТО регламентирована замена салонного фильтра. Однако в наших условиях его засорение, если так можно выразиться, ускоренное, поэтому чуть ли не при каждом плановом посещении СТО сервисмены рекомендуют освежать фильтр, что влечет за собой дополнительные расходы.

Примерная ситуация и по воздушному фильтру, разве что его замена осуществляется чуть реже. Все моторы – цепные, гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 000 км пробега.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda 6 sedan
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Рик
Форум Toyota Camry
Цитата:| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти ...
Михаил Степанов
Toyota Camry против Mazda6: привычка против стиля
Мазда красивая, люблю такого рода дизайн. Футуристично и стильно, по-моему. Хотя, к чести камри сказать, она тоже не сильно уступает 6 мазде в плане красоты дизайна. Если Мазда - 8/ 10, то Камри - 6-7/ 10 Думаю так
КсенияС
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Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Сегодня в поле нашего рассмотрения попали три самых популярных в этом «сообществе» седана – Toyota Camry (от 1 573 000 рублей), Kia Optima (от 1 190 000 рублей) и Mazda6 (от 1 543 000 рублей). Тем, кто еще только присматривается к их приобретению, полезно будет узнать, во сколько обойдется техническое обслуживание машин на сертифицированных дилерских станциях.Toyota Camry {{model_v2_no_show_1273}} Сборка седана с внутризаводским индексом XV70 осуществляется на предприятии в Шушарах. Из года в год автомобиль подтверждает лидерство в сегменте D. Габаритные размеры актуального VI поколения: 4885x1840x1455 мм. Доступно на выбор три силовых агрегата: 4-цилиндровый 2 литровый 150-сильный 6AR-FSE, также 4-цилиндровый  2,5-литровый 2AR-FE мощностью 181 л.с. (оба агрегатируются с 6АКПП) и 3,5-литровый V6 заводской серии 2GR-FKS – выдает «на гора» 249 л.с. и работает с 8-диапазонным «автоматом». Плановые ТО регламентированы через каждые 10 000 км пробега. Стоимость разнится, в зависимости от мотора. При этом расценки на 4-цилиндровые модификации идентичны. ТО1 обойдется автовладельцам в 12 355 рублей, ТО2 – 12 770 рублей, ТО3 – 13 555 рублей (данные взяты по информации одного конкретного д/ц). Самое дорогое ТО – четвертое (40 000 км пробега) – 20 148 рублей. Здесь будут выполняться работы по замене масла в двигателе, масляного, воздушного и салонного фильтров, а также тормозной жидкости. {{gallery_1238}} Тем, кто предпочтет 3,5-литровую «Камри», придется выложить соответственно 13 100 рублей (ТО1), 13 500 рублей (ТО2), 14 300 рублей (ТО3) и 20 900 рублей (ТО4). Плюс работы по снятию и установке защиты картера – 560 рублей. Свечи зажигания – иридиевые, «долгоиграющие», первая замена проводится при пробеге 100 000 км. Механизм ГРМ – цепной, не требующий замены вплоть до пробега 300 000 км. Kia Optima {{model_v2_no_show_1975}}Корейский седан производится в Калининграде и так же, как вышеназванный конкурент, входит в ТОП-25 наиболее популярных в России моделей. Размеры «Оптимы» четко вписываются в классические нормативы сегмента: 4855x1860x1485 мм, колесная база – 2805 мм. Двигателей три: 2.0 MPI (150 сил), 2.4 GDI (188 сил) и цепной турбированный 2.0 T-GDI мощностью 245 л.с., устанавливаемый на «заряженную» версию GT. «Младшенький» агрегат может быть сопряжен с механической КПП, а 6АКПП серии A6MF2 доступна со всеми модификациями. Самому сильному движку «аккомпанирует» «автомат» A6LF2, рассчитанный на больший крутящий момент. Плановые ТО владельцы Kia Optima проходят раз в год или через каждые 15 000 км пробега. Оба атмосферных двигателя имеют практически схожие цифры на обслуживание. Так, например, стоимость ТО1 и ТО2 может составлять 10-11 тыс. рублей, ТО3 – порядка 12 000 рублей, ТО4 – 17-17,5 тыс. рублей, ТО5 сродни первому ТО (10-11 тысяч). {{gallery_1692}} Самое дорогое – ТО6 (или 90 000 км пробега): 25 500 – 27 000 рублей, в зависимости от фирменной СТО. В регламенте обязательных работ числятся замена масла в двигателе и АКПП, масляного, салонного и воздушного фильтров, тормозной жидкости. Применяемые на «Оптиме» свечи зажигания – иридиевые, срок службы до 120 000 км. После того, как автомобиль «сходит» с заводской гарантии (после 3 лет службы), дилерские СТО готовы его обслуживать с применением целого набора скидок и бонусов – как на работы, так и на запасные части. Mazda6Пожалуй, самый импозантный седан, и не только в обозреваемой нами тройке, но и во всем сегменте. Сборка «шестерки» осуществляется также в России, правда, на другом ее конце – во Владивостоке. Длина седана составляет 4870 мм, высота – 1450 мм, ширина – 1840 мм. Колесная база, насчитывающая 2830 мм, обеспечивает солидное внутреннее пространство, а 165-миллиметрового клиренса вполне достаточно для отечественных дорог.{{model_v2_no_show_776}} За динамику Mazda6 отвечают три 4-цилиндровых «Скайактива» на выбор: 150-сильный 2.0 Skyactiv-G, 194-сильный 2.4 Skyactiv-G и 2.4 Skyactiv-G, развивающий посредством турбины роскошные 231 л.с. (комплектация Supreme Plus). Все модификации (как и у конкурентов) моноприводные, с безальтернативной 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Обслуживание турбированного мотора дороже, чем атмосферного, с этим никто не спорит. Для сравнения цифры: ТО1 на 231-сильную модификацию стоит 13 000 рублей, на 194-сильную – 12 000 рублей. 2-литровая «шестерка» съест на 500 рублей меньше. ТО2, соответственно, обойдется в 16 500 и 15 600 рублей (-500 рублей для 150-сильного мотора). {{gallery_1396}} {{material_126775}} ТО3: 15 200 и 14 000 рублей. ТО4: 27 500 и 16 300 рублей. Столь большая разница обусловлена обязательной заменой свечей зажигания на турбо (2.4 Skyactiv-G) при достижении пробега 60 000 км. На обычных версиях свечи меняются при пробеге 120 000 км. Далее – ТО5: 13 400 и 12 300 рублей, ТО6: 18 600 и 17 500 рублей. Есть нюанс: далеко не на всех ТО регламентирована замена салонного фильтра. Однако в наших условиях его засорение, если так можно выразиться, ускоренное, поэтому чуть ли не при каждом плановом посещении СТО сервисмены рекомендуют освежать фильтр, что влечет за собой дополнительные расходы. Примерная ситуация и по воздушному фильтру, разве что его замена осуществляется чуть реже. Все моторы – цепные, гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 000 км пробега.
2019-09-25
Автор: Иван Братуха
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