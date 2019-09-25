Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
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Фото из открытых источников
Сегодня в поле нашего рассмотрения попали три самых популярных в этом «сообществе» седана – Toyota Camry (от 1 573 000 рублей), Kia Optima (от 1 190 000 рублей) и Mazda6 (от 1 543 000 рублей). Тем, кто еще только присматривается к их приобретению, полезно будет узнать, во сколько обойдется техническое обслуживание машин на сертифицированных дилерских станциях.
Toyota Camry
Плановые ТО регламентированы через каждые 10 000 км пробега. Стоимость разнится, в зависимости от мотора. При этом расценки на 4-цилиндровые модификации идентичны. ТО1 обойдется автовладельцам в 12 355 рублей, ТО2 – 12 770 рублей, ТО3 – 13 555 рублей (данные взяты по информации одного конкретного д/ц). Самое дорогое ТО – четвертое (40 000 км пробега) – 20 148 рублей. Здесь будут выполняться работы по замене масла в двигателе, масляного, воздушного и салонного фильтров, а также тормозной жидкости.
Kia Optima
Двигателей три: 2.0 MPI (150 сил), 2.4 GDI (188 сил) и цепной турбированный 2.0 T-GDI мощностью 245 л.с., устанавливаемый на «заряженную» версию GT. «Младшенький» агрегат может быть сопряжен с механической КПП, а 6АКПП серии A6MF2 доступна со всеми модификациями. Самому сильному движку «аккомпанирует» «автомат» A6LF2, рассчитанный на больший крутящий момент.
Плановые ТО владельцы Kia Optima проходят раз в год или через каждые 15 000 км пробега. Оба атмосферных двигателя имеют практически схожие цифры на обслуживание. Так, например, стоимость ТО1 и ТО2 может составлять 10-11 тыс. рублей, ТО3 – порядка 12 000 рублей, ТО4 – 17-17,5 тыс. рублей, ТО5 сродни первому ТО (10-11 тысяч).
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Mazda6
Пожалуй, самый импозантный седан, и не только в обозреваемой нами тройке, но и во всем сегменте. Сборка «шестерки» осуществляется также в России, правда, на другом ее конце – во Владивостоке. Длина седана составляет 4870 мм, высота – 1450 мм, ширина – 1840 мм. Колесная база, насчитывающая 2830 мм, обеспечивает солидное внутреннее пространство, а 165-миллиметрового клиренса вполне достаточно для отечественных дорог.
Обслуживание турбированного мотора дороже, чем атмосферного, с этим никто не спорит. Для сравнения цифры: ТО1 на 231-сильную модификацию стоит 13 000 рублей, на 194-сильную – 12 000 рублей. 2-литровая «шестерка» съест на 500 рублей меньше. ТО2, соответственно, обойдется в 16 500 и 15 600 рублей (-500 рублей для 150-сильного мотора).
Есть нюанс: далеко не на всех ТО регламентирована замена салонного фильтра. Однако в наших условиях его засорение, если так можно выразиться, ускоренное, поэтому чуть ли не при каждом плановом посещении СТО сервисмены рекомендуют освежать фильтр, что влечет за собой дополнительные расходы.
Примерная ситуация и по воздушному фильтру, разве что его замена осуществляется чуть реже. Все моторы – цепные, гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 000 км пробега.
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