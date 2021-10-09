Во сколько обойдется содержание Aurus Senat: названа стоимость нормо-часа и первого ТО
Фото: РИА Новости
Всего же в первый год после покупки владельцу Aurus придется потратить не менее 300 тысяч рублей на бензин, страховку, покупку зимней резины, плановое ТО и налоги. Эти цифры сопоставимы со стоимостью обслуживания автомобилей Rolls-Royce. При этом британские люксовые седаны стоят в сопоставимой комплектации примерно вдвое дороже Aurus Senat – от 45 млн рублей.
Суммы потенциальных клиентов не отпугивают, как и отсутствие авторизированных сервисных центров в регионах. Квота на 2021 год уже полностью распродана. Если заказать Aurus Senat сейчас, то машину удастся получить не ранее весны 2022 года.
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