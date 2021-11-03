Во сколько сегодня оценивают Ferrari 166 S 1948 года
Фото: hotcars.com
Ferrari 166 S 1948 года также был адаптирован в качестве уличного спортивного автомобиля, чтобы большее количество людей могли наслаждаться его скоростью и производительностью. Модель выпускали вплоть до 1953 года.
Ferrari 166 S является настоящим спортивным гоночным автомобилем. Он был разработан для трека, но позже был адаптирован для городских улиц. 166 S фактически послужил прототипом того, что Ferrari смогла сделать в будущем. Модель была оснащена двухлитровым Colombo V12 мощностью 110 л.с., что для тех лет являлось огромным показателем.
Учитывая, что было выпущено всего три модели из 166 S и девять выпусков Spyder, достать сегодня такой автомобиль крайне сложно. Одна модель была продана за колоссальные 3 155 520 долларов (226 937 109 российских рублей). Стоит отметить, что некоторые коллекционные модели, выпущенные также ограниченным тиражом были проданы гораздо дороже. Например, Bugatti La Voiture Noire был продан более чем за 18,7 миллиона долларов.
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