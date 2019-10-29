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29 октября 2019, 15:54

Во Вьетнаме будут собирать «ГАЗели»

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Фото: ГАЗ
«Группа ГАЗ» договорилась с правительством Вьетнама о крупноузловой сборке автомобилей. Российская сторона обязалась поставить в республику до конца года 380 машинокомплектов.
Во Вьетнаме будут собирать ГАЗели

Фото: next-gazel.ru

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Вопросы российско-вьетнамского сотрудничества обсуждались на заседании межправительственной комиссии, сообщает ТАСС. По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, «большинство вопросов уже урегулировано с вьетнамской стороной». Одним из будущих направлений станет сборка во Вьетнаме автомобилей «Группы ГАЗ».

Развитию вьетнамского автопрома помогут «ГАЗели». Собирать машины будут «отверточным» методом из готовых узлов. До конца года в республику планируется поставить 380 машинокомплектов. А 170 микроавтобусов «ГАЗель Next Citiline» уже плывут в эту азиатскую страну. Директор по развитию международного бизнеса группы Леонид Долгов заявил, что в число приоритетных для компании экспортных макрорегионов вошли: Африка и Ближний Восток, Латинская Америка, Евразия.

Освоение ГАЗом новый рынков отчасти поможет и самой компании Олега Дерипаски в трудный для нее период. Напомним, «Группа ГАЗ» попала под санкции США. Весной она попросила правительства поддержки в размере 9,5 млрд рублей. Деньги необходимы были для выплаты процентов по кредитам на 66,6 млрд рублей из-за невозможности обслуживать их в условиях санкций. Кроме того, «Группа ГАЗ» уже получила поддержку в виде госзакупок, о которой также просила правительство. 


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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
numanshershnev29.10.2019 16:46
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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фольксовский движок один из самых надежных, и я бы приобрел газель с таким движком, вообще качество новых газелей стало очень неплохим, и некст на самом деле уже конкурирует с иностранными фургонами, и цена у него приемлемая, хотя хотелось бы подешевле.
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Во Вьетнаме будут собирать «ГАЗели»
{{material_127535}}Вопросы российско-вьетнамского сотрудничества обсуждались на заседании межправительственной комиссии, сообщает ТАСС. По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, «большинство вопросов уже урегулировано с вьетнамской стороной». Одним из будущих направлений станет сборка во Вьетнаме автомобилей «Группы ГАЗ».Развитию вьетнамского автопрома помогут «ГАЗели». Собирать машины будут «отверточным» методом из готовых узлов. До конца года в республику планируется поставить 380 машинокомплектов. А 170 микроавтобусов «ГАЗель Next Citiline» уже плывут в эту азиатскую страну. Директор по развитию международного бизнеса группы Леонид Долгов заявил, что в число приоритетных для компании экспортных макрорегионов вошли: Африка и Ближний Восток, Латинская Америка, Евразия.Освоение ГАЗом новый рынков отчасти поможет и самой компании Олега Дерипаски в трудный для нее период. Напомним, «Группа ГАЗ» попала под санкции США. Весной она попросила правительства поддержки в размере 9,5 млрд рублей. Деньги необходимы были для выплаты процентов по кредитам на 66,6 млрд рублей из-за невозможности обслуживать их в условиях санкций. Кроме того, «Группа ГАЗ» уже получила поддержку в виде госзакупок, о которой также просила правительство. 
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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