Редкий автодом ГАЗ 66 с автономным отоплением и четырьмя спальными местами – подробности и нюансы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 05:58

Автодом на базе ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых

Автодом на базе ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых

Редкий автодом ГАЗ 66 с автономным отоплением и четырьмя спальными местами – подробности и нюансы

Автодом на базе ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых

В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1987 года. Машина оборудована ГБО, солнечными батареями и автономным отоплением. Внутри четыре спальных места и полный набор для путешествий. Есть нюансы по двигателю, но в комплекте идет второй мотор. Подробности – в материале.

В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1987 года. Машина оборудована ГБО, солнечными батареями и автономным отоплением. Внутри четыре спальных места и полный набор для путешествий. Есть нюансы по двигателю, но в комплекте идет второй мотор. Подробности – в материале.

Во Владикавказе выставлен на продажу необычный автодом, созданный на базе классического ГАЗ 66 1987 года выпуска. Этот полуинтегрированный дом на колесах сочетает в себе советскую надежность и современные решения для автономных путешествий. Продавец оценил автомобиль в 1 200 000 рублей, что выглядит интересным предложением для любителей необычных транспортных средств.

Главная особенность этого автодома – сочетание бензинового двигателя объемом 4,5 литра мощностью 125 л.с. и установленного газобаллонного оборудования. Машина оснащена механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач и полным приводом, что позволяет уверенно себя чувствовать на бездорожье. Пробег составляет 45 тысяч километров, а руль расположен слева, что удобно для российских дорог.

Внутреннее пространство организовано максимально функционально: четыре спальных места, стол для приема еды, санузел, вместительный шкаф для одежды. Для комфортного проживания в холодное время года предусмотрено автономное дизельное отопление – буржуйка, которое позволяет не зависеть от внешних источников тепла. Электроснабжение осуществляется через две гелиевые аккумуляторные батареи, которые заряжаются от солнечной панели. При необходимости можно подключить генератор – он также входит в комплект.

Автодом оснащен системой ГБО, позволяющей использовать как бензин, так и газ. Для нужд установлены два газовых баллона, которые питают плиту и колонку. Водоснабжение организовано через бак из источника питания из стали на 200 литров – этого достаточно для длительных путешествий. В наличии холодильник, биотуалет, душ, газоанализатор, раковина для посуды и вытяжка, что делает автодом полностью автономным.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Коробка передач – пятиступенчатая, мосты усилены для повышения проходимости и надежности. Однако есть нюанс: двигатель запускается, но работает слабо, поэтому продавец отдает в комплекте второй мотор. Головка блока цилиндров уже прошла опрессовку и шлифовку, что облегчит будущий ремонт. 

Этот автодом подойдет тем, кто ищет необычный проект для путешествий или самостоятельной доработки. 

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Набережные Челны Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться