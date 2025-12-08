Редкий автодом ГАЗ 66 с автономным отоплением и четырьмя спальными местами – подробности и нюансы

Автодом на базе ГАЗ 66 с ГБО и солнечными батареями: путешествие с комфортом для четверых

В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1987 года. Машина оборудована ГБО, солнечными батареями и автономным отоплением. Внутри четыре спальных места и полный набор для путешествий. Есть нюансы по двигателю, но в комплекте идет второй мотор. Подробности – в материале.

Во Владикавказе выставлен на продажу необычный автодом, созданный на базе классического ГАЗ 66 1987 года выпуска. Этот полуинтегрированный дом на колесах сочетает в себе советскую надежность и современные решения для автономных путешествий. Продавец оценил автомобиль в 1 200 000 рублей, что выглядит интересным предложением для любителей необычных транспортных средств.

Главная особенность этого автодома – сочетание бензинового двигателя объемом 4,5 литра мощностью 125 л.с. и установленного газобаллонного оборудования. Машина оснащена механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач и полным приводом, что позволяет уверенно себя чувствовать на бездорожье. Пробег составляет 45 тысяч километров, а руль расположен слева, что удобно для российских дорог.

Внутреннее пространство организовано максимально функционально: четыре спальных места, стол для приема еды, санузел, вместительный шкаф для одежды. Для комфортного проживания в холодное время года предусмотрено автономное дизельное отопление – буржуйка, которое позволяет не зависеть от внешних источников тепла. Электроснабжение осуществляется через две гелиевые аккумуляторные батареи, которые заряжаются от солнечной панели. При необходимости можно подключить генератор – он также входит в комплект.

Автодом оснащен системой ГБО, позволяющей использовать как бензин, так и газ. Для нужд установлены два газовых баллона, которые питают плиту и колонку. Водоснабжение организовано через бак из источника питания из стали на 200 литров – этого достаточно для длительных путешествий. В наличии холодильник, биотуалет, душ, газоанализатор, раковина для посуды и вытяжка, что делает автодом полностью автономным.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Коробка передач – пятиступенчатая, мосты усилены для повышения проходимости и надежности. Однако есть нюанс: двигатель запускается, но работает слабо, поэтому продавец отдает в комплекте второй мотор. Головка блока цилиндров уже прошла опрессовку и шлифовку, что облегчит будущий ремонт.

Этот автодом подойдет тем, кто ищет необычный проект для путешествий или самостоятельной доработки.