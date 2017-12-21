21 декабря 2017, 19:00

Во Владимирской области открылся новый автобусный завод

В деревне Хрястово Владимирской области состоялся запуск научно-промышленного комплекса по производству автобусов «Волгабас-Владимир». Объем инвестиций в проект на первом этапе составил 3,5 млрд рублей.
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Предприятие будет выпускать газомоторные автобусы большого класса, а также электробусы. Последние успешно зарекомендовали себя на тестовых испытаниях и готовы к серийному производству. Проектная мощность первой очереди научно-производственного комплекса составит до 1000 автобусов в год.

«Волгабас-Владимир» стал первым автобусным заводом, построенным в России за 30 лет. При этом строительство первой очереди было завершено всего за 3 года. Новый завод соответствует современным стандартам автомобилестроения, включая наличие роботизированных комплексов сварки кузова, лазерного раскроя и обработки металла.

Использование высокоэффективных машин позволяет снизить себестоимость продукции, включая затраты на электроэнергию, и повышает производительность труда на предприятии до уровня ведущих мировых автопроизводителей. В настоящее время благодаря заводу уже создано 280 рабочих мест, число которых в 2018 году достигнет 500.

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Во Владимирской области открылся новый автобусный завод
{{material_120602}} Предприятие будет выпускать газомоторные автобусы большого класса, а также электробусы. Последние успешно зарекомендовали себя на тестовых испытаниях и готовы к серийному производству. Проектная мощность первой очереди научно-производственного комплекса составит до 1000 автобусов в год.«Волгабас-Владимир» стал первым автобусным заводом, построенным в России за 30 лет. При этом строительство первой очереди было завершено всего за 3 года. Новый завод соответствует современным стандартам автомобилестроения, включая наличие роботизированных комплексов сварки кузова, лазерного раскроя и обработки металла. Использование высокоэффективных машин позволяет снизить себестоимость продукции, включая затраты на электроэнергию, и повышает производительность труда на предприятии до уровня ведущих мировых автопроизводителей. В настоящее время благодаря заводу уже создано 280 рабочих мест, число которых в 2018 году достигнет 500.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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