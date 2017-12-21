Во Владимирской области открылся новый автобусный завод
В деревне Хрястово Владимирской области состоялся запуск научно-промышленного комплекса по производству автобусов «Волгабас-Владимир». Объем инвестиций в проект на первом этапе составил 3,5 млрд рублей.
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«Волгабас-Владимир» стал первым автобусным заводом, построенным в России за 30 лет. При этом строительство первой очереди было завершено всего за 3 года. Новый завод соответствует современным стандартам автомобилестроения, включая наличие роботизированных комплексов сварки кузова, лазерного раскроя и обработки металла.
Использование высокоэффективных машин позволяет снизить себестоимость продукции, включая затраты на электроэнергию, и повышает производительность труда на предприятии до уровня ведущих мировых автопроизводителей. В настоящее время благодаря заводу уже создано 280 рабочих мест, число которых в 2018 году достигнет 500.
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