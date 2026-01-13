Вязники готовятся к запуску нового завода: что изменится для региона

13 января 2026, 11:27
Во Владимирской области стартует производство прицепов и навески для грузовиков
В регионе завершается подготовка к открытию современного производства. Ожидается создание сотен новых рабочих мест. Подробности о проекте и его перспективах читайте в нашем материале.
На территории ПАО «ОСВАР» в Вязниках завершается масштабная подготовка к запуску нового предприятия по выпуску прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей. Как сообщает Комтранс, проект реализует компания «РУАТ», которая использует ранее не задействованные производственные площади.
В течение последнего года здесь провели капитальный ремонт цехов, обновили инженерные коммуникации и практически завершили монтаж оборудования. Сейчас на площадку поступают первые партии техники, а запуск производства намечен на конец первого квартала текущего года.
Планы у инвесторов амбициозные: уже в первый год работы предприятие рассчитывает выпустить 750 единиц продукции. К 2029 году объем производства должен превысить 5500 прицепов и навесных агрегатов ежегодно. Кроме того, ожидается создание более 400 новых рабочих мест, что станет серьезным подспорьем для экономики Вязников и всей Владимирской области.
Географическое расположение площадки выбрано не случайно. Вязники находятся на пересечении важных транспортных маршрутов, что обеспечивает удобную логистику для поставок в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Это позволит не только оперативно снабжать рынок, но и повысить конкурентоспособность продукции.
По информации Комтранс, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично посетил площадку и оценил ход работ. Присутствие топ-менеджера крупнейшего российского производителя грузовиков подчеркивает значимость проекта для отрасли.
Эксперты отмечают, что запуск нового производства способен изменить расстановку сил на рынке прицепной техники. Российские компании давно нуждаются в современных решениях, а импортозамещение в этом сегменте становится все более актуальным. В условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным комплектующим, подобные проекты приобретают особую ценность.
Инвестиции в развитие промышленности региона также приведут к росту налоговых поступлений и улучшению социальной инфраструктуры. Для Вязников это шанс не только укрепить экономику, но и привлечь молодых специалистов, что особенно важно на фоне оттока кадров в мегаполисы.
