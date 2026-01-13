Вязники готовятся к запуску нового завода: что изменится для региона

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

13 января 2026, 11:27

Во Владимирской области стартует производство прицепов и навески для грузовиков

Во Владимирской области стартует производство прицепов и навески для грузовиков

Вязники готовятся к запуску нового завода: что изменится для региона

Во Владимирской области стартует производство прицепов и навески для грузовиков

В регионе завершается подготовка к открытию современного производства. Ожидается создание сотен новых рабочих мест. Подробности о проекте и его перспективах читайте в нашем материале.

В регионе завершается подготовка к открытию современного производства. Ожидается создание сотен новых рабочих мест. Подробности о проекте и его перспективах читайте в нашем материале.

На территории ПАО «ОСВАР» в Вязниках завершается масштабная подготовка к запуску нового предприятия по выпуску прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей. Как сообщает Комтранс, проект реализует компания «РУАТ», которая использует ранее не задействованные производственные площади.

В течение последнего года здесь провели капитальный ремонт цехов, обновили инженерные коммуникации и практически завершили монтаж оборудования. Сейчас на площадку поступают первые партии техники, а запуск производства намечен на конец первого квартала текущего года.

Планы у инвесторов амбициозные: уже в первый год работы предприятие рассчитывает выпустить 750 единиц продукции. К 2029 году объем производства должен превысить 5500 прицепов и навесных агрегатов ежегодно. Кроме того, ожидается создание более 400 новых рабочих мест, что станет серьезным подспорьем для экономики Вязников и всей Владимирской области.

Географическое расположение площадки выбрано не случайно. Вязники находятся на пересечении важных транспортных маршрутов, что обеспечивает удобную логистику для поставок в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Это позволит не только оперативно снабжать рынок, но и повысить конкурентоспособность продукции.

По информации Комтранс, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично посетил площадку и оценил ход работ. Присутствие топ-менеджера крупнейшего российского производителя грузовиков подчеркивает значимость проекта для отрасли.

фото: ПАО «КАМАЗ»

Эксперты отмечают, что запуск нового производства способен изменить расстановку сил на рынке прицепной техники. Российские компании давно нуждаются в современных решениях, а импортозамещение в этом сегменте становится все более актуальным. В условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным комплектующим, подобные проекты приобретают особую ценность.

Инвестиции в развитие промышленности региона также приведут к росту налоговых поступлений и улучшению социальной инфраструктуры. Для Вязников это шанс не только укрепить экономику, но и привлечь молодых специалистов, что особенно важно на фоне оттока кадров в мегаполисы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Рязань Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться