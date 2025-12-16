Классика возвращается: почему старый фургон за 3,2 млн рублей вызывает ажиотаж у фанатов

16 декабря 2025, 15:18
Во Владивостоке начали ввозить редкие Iveco Daily китайской сборки
Во Владивостоке начали ввозить редкие Iveco Daily китайской сборки
В Приморье появились необычные фургоны из Китая. Их цена удивляет даже опытных перевозчиков. Что скрывается за этим предложением? Подробности - в нашем материале.
Во Владивостоке стартовали регулярные поставки коммерческих автомобилей Iveco Daily, произведенных на китайских заводах. Как сообщает Комтранс, речь идет о классических цельнометаллических фургонах, которые когда-то были популярны на российских дорогах благодаря своей простоте и выносливости.
Несмотря на то, что спрос на такие машины ограничен, у них есть своя преданная аудитория. Покупатели ценят эти автомобили за крепкую лонжеронную раму и проверенную временем конструкцию. В условиях, когда рынок новых коммерческих авто переживает не лучшие времена, возвращение старых моделей вызывает живой интерес.
Стоимость одного такого фургона с турбодизельным двигателем объемом 2,5 литра составляет 3,2 миллиона рублей. Под капотом установлен мотор семейства F1A/F1C, который хорошо знаком российским механикам. В свое время один из вариантов этого двигателя ставился на УАЗ Патриот, что добавляет уверенности в его надежности и ремонтопригодности.
По информации Комтранс, эти автомобили не рассчитаны на массового покупателя. Однако для тех, кто ищет рабочую лошадку с минимальным количеством электроники и максимальной простотой обслуживания, предложение выглядит весьма заманчиво. Особенно на фоне современных коммерческих моделей, которые часто страдают от сложных электронных систем и дорогих запчастей.
Похожие материалы Ивеко
-
23.10.2025, 16:14
Какие фургоны LCV теряют меньше всего в цене за 5 и 10 лет
Эксперты обновили данные по сохранению остаточной стоимости популярных фургонов. Результаты оказались неожиданными. Некоторые модели удивили аналитиков. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
31.07.2023, 13:23
Какие среднетоннажные грузовики меньше теряют в цене через 5 лет (а через 10?)
Эксперты Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ) проанализировали цены популярных на российском рынке грузовых фургонов во втором квартале 2023 года и назвали лидеров по сохранению остаточной стоимости.Читать далее
-
02.03.2023, 09:10
Euro NCAP проверила безопасность 18 фургонов: золото получили лишь две модели
Эксперты Euro NCAP решили проверить безопасность 18 легких коммерческих автомобилей и провели серию краш-тестов по новым, более строгим критериям 2023 года. Только два автомобиля смогли набрать более 60 из 100 процентов. Им присудили золотые медали.Читать далее
-
04.06.2021, 11:08
В Петербурге представили новый фургон Iveco New Daily
Компания ИВ-Сервис провела в Санкт-Петербурге закрытую презентацию нового итальянского фургона Iveco New Daily. Модель получила новые моторы, продвинутые системы безопасности и обновленный салон. Автомобили уже доступны для предзаказа.Читать далее
-
16.12.2025, 16:18
Импорт авто из Китая: почему россияне выбирают иностранные бренды с китайской пропиской
Импорт автомобилей из Китая в России растет. Но большинство машин - не китайские марки. Почему так происходит? Какие бренды лидируют среди ввезенных авто? Узнайте, что влияет на выбор россиян и как меняется рынок.Читать далее
-
16.12.2025, 15:56
Jikiu представил 12 новых автозапчастей для популярных моделей разных марок
Jikiu расширил ассортимент автозапчастей для легковых машин. В линейке появились новые сайлентблоки, пыльники и опоры. Детали подходят для BMW, Lexus, Toyota, Hyundai и других марок. Узнайте, какие новинки доступны и для каких моделей они предназначены.Читать далее
-
16.12.2025, 15:34
Toyota Gazoo Racing готовит премьеру новых GR GT и GR GT3 в Токио в 2026 году
Toyota Gazoo Racing готовит масштабное шоу на Tokyo Auto Salon 2026. Компания обещает премьеры новых моделей, эксклюзивные аксессуары и интерактивные активности. Мероприятие пройдет с 9 по 11 января. Ожидаются уникальные экспонаты и специальные гости. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 15:26
Apple Music теперь встроен в мультимедийные системы Cadillac и Chevrolet 2025-2026 года
Владельцы Cadillac и Chevrolet 2025-2026 года теперь могут слушать Apple Music прямо в автомобиле. Для этого не нужен смартфон или дополнительные приложения. Новая функция уже доступна на некоторых моделях. Узнайте, как это меняет привычный опыт вождения.Читать далее
-
16.12.2025, 14:55
Miles начал продавать ремни ГРМ серии PRO поштучно для популярных моделей
В каталоге Miles появились новые ремни ГРМ серии PRO. Компания представила десять свежих артикулов. Ассортимент охватил популярные иномарки и российские авто. Подробности о новинках и их особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 14:07
В 2026 году в России появится около 45 новых моделей автомобилей
В 2026 году автолюбителей ждет меньше премьер, чем ожидалось. Большинство новинок составят кроссоверы и внедорожники. Китайские бренды сохраняют лидерство, но российские марки тоже готовят сюрпризы. Какие модели появятся в салонах и почему планы производителей меняются, читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:57
ГК «Рольф» расширяет бренд «Роспарт» и запускает новые программы для СТО
Почему крупный автодилер решил создать собственный бренд запчастей? Как формируется ассортимент и где производятся детали? Какие гарантии и условия возврата предлагает компания? Узнайте, как развивается «Роспарт» и что ждет рынок в ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы Ивеко
-
23.10.2025, 16:14
Какие фургоны LCV теряют меньше всего в цене за 5 и 10 лет
Эксперты обновили данные по сохранению остаточной стоимости популярных фургонов. Результаты оказались неожиданными. Некоторые модели удивили аналитиков. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
31.07.2023, 13:23
Какие среднетоннажные грузовики меньше теряют в цене через 5 лет (а через 10?)
Эксперты Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ) проанализировали цены популярных на российском рынке грузовых фургонов во втором квартале 2023 года и назвали лидеров по сохранению остаточной стоимости.Читать далее
-
02.03.2023, 09:10
Euro NCAP проверила безопасность 18 фургонов: золото получили лишь две модели
Эксперты Euro NCAP решили проверить безопасность 18 легких коммерческих автомобилей и провели серию краш-тестов по новым, более строгим критериям 2023 года. Только два автомобиля смогли набрать более 60 из 100 процентов. Им присудили золотые медали.Читать далее
-
04.06.2021, 11:08
В Петербурге представили новый фургон Iveco New Daily
Компания ИВ-Сервис провела в Санкт-Петербурге закрытую презентацию нового итальянского фургона Iveco New Daily. Модель получила новые моторы, продвинутые системы безопасности и обновленный салон. Автомобили уже доступны для предзаказа.Читать далее
-
16.12.2025, 16:18
Импорт авто из Китая: почему россияне выбирают иностранные бренды с китайской пропиской
Импорт автомобилей из Китая в России растет. Но большинство машин - не китайские марки. Почему так происходит? Какие бренды лидируют среди ввезенных авто? Узнайте, что влияет на выбор россиян и как меняется рынок.Читать далее
-
16.12.2025, 15:56
Jikiu представил 12 новых автозапчастей для популярных моделей разных марок
Jikiu расширил ассортимент автозапчастей для легковых машин. В линейке появились новые сайлентблоки, пыльники и опоры. Детали подходят для BMW, Lexus, Toyota, Hyundai и других марок. Узнайте, какие новинки доступны и для каких моделей они предназначены.Читать далее
-
16.12.2025, 15:34
Toyota Gazoo Racing готовит премьеру новых GR GT и GR GT3 в Токио в 2026 году
Toyota Gazoo Racing готовит масштабное шоу на Tokyo Auto Salon 2026. Компания обещает премьеры новых моделей, эксклюзивные аксессуары и интерактивные активности. Мероприятие пройдет с 9 по 11 января. Ожидаются уникальные экспонаты и специальные гости. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 15:26
Apple Music теперь встроен в мультимедийные системы Cadillac и Chevrolet 2025-2026 года
Владельцы Cadillac и Chevrolet 2025-2026 года теперь могут слушать Apple Music прямо в автомобиле. Для этого не нужен смартфон или дополнительные приложения. Новая функция уже доступна на некоторых моделях. Узнайте, как это меняет привычный опыт вождения.Читать далее
-
16.12.2025, 14:55
Miles начал продавать ремни ГРМ серии PRO поштучно для популярных моделей
В каталоге Miles появились новые ремни ГРМ серии PRO. Компания представила десять свежих артикулов. Ассортимент охватил популярные иномарки и российские авто. Подробности о новинках и их особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 14:07
В 2026 году в России появится около 45 новых моделей автомобилей
В 2026 году автолюбителей ждет меньше премьер, чем ожидалось. Большинство новинок составят кроссоверы и внедорожники. Китайские бренды сохраняют лидерство, но российские марки тоже готовят сюрпризы. Какие модели появятся в салонах и почему планы производителей меняются, читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:57
ГК «Рольф» расширяет бренд «Роспарт» и запускает новые программы для СТО
Почему крупный автодилер решил создать собственный бренд запчастей? Как формируется ассортимент и где производятся детали? Какие гарантии и условия возврата предлагает компания? Узнайте, как развивается «Роспарт» и что ждет рынок в ближайшие годы.Читать далее