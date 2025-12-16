Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

16 декабря 2025, 15:18

Классика возвращается: почему старый фургон за 3,2 млн рублей вызывает ажиотаж у фанатов

В Приморье появились необычные фургоны из Китая. Их цена удивляет даже опытных перевозчиков. Что скрывается за этим предложением? Подробности - в нашем материале.

Во Владивостоке стартовали регулярные поставки коммерческих автомобилей Iveco Daily, произведенных на китайских заводах. Как сообщает Комтранс, речь идет о классических цельнометаллических фургонах, которые когда-то были популярны на российских дорогах благодаря своей простоте и выносливости.

Несмотря на то, что спрос на такие машины ограничен, у них есть своя преданная аудитория. Покупатели ценят эти автомобили за крепкую лонжеронную раму и проверенную временем конструкцию. В условиях, когда рынок новых коммерческих авто переживает не лучшие времена, возвращение старых моделей вызывает живой интерес.

Стоимость одного такого фургона с турбодизельным двигателем объемом 2,5 литра составляет 3,2 миллиона рублей. Под капотом установлен мотор семейства F1A/F1C, который хорошо знаком российским механикам. В свое время один из вариантов этого двигателя ставился на УАЗ Патриот, что добавляет уверенности в его надежности и ремонтопригодности.

По информации Комтранс, эти автомобили не рассчитаны на массового покупателя. Однако для тех, кто ищет рабочую лошадку с минимальным количеством электроники и максимальной простотой обслуживания, предложение выглядит весьма заманчиво. Особенно на фоне современных коммерческих моделей, которые часто страдают от сложных электронных систем и дорогих запчастей.

Упомянутые модели: Iveco Daily Van
Упомянутые марки: Iveco
