Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 07:48

Автодом Nissan Civilian 1991 года с дизелем TD42: уникальная переделка для путешествий

Редкая находка: интегрированный автодом Nissan Civilian с оригинальным ПТС и пробегом 186 000 км

Владивосток предлагает уникальный автодом Nissan Civilian 1991 года. Контрактный дизель TD42, оригинальный ПТС, один владелец. Автомобиль полностью готов к эксплуатации. Все детали — в материале.

На рынке Владивостока появилось необычное предложение для любителей путешествий и автотуризма — интегрированный автодом Nissan Civilian 1991 года выпуска. Этот экземпляр представляет собой сложное техническое сочетание.

auto.drom.ru

Автомобиль оснащен контрактным дизельным двигателем TD42 объемом 4,2 литра, который славится своей надежностью и поддержкой. Мотор находится в идеальном состоянии, что подтверждается регулярным обслуживанием и отсутствием серьезных поломок. Коробка передач — механическая, привод задний, что обеспечивает уверенное движение даже при полной мощности.

Оснащение автодома больше напоминает загородный дом прошлого века. В нем предусмотрены спальные места, столовая зона и даже шкафы, которые больше напоминают мебель, которую хотели отправить на дачу. Но несмотря на это, автодом располагает нужным комфортом для дальних путешествий.

auto.drom.ru

Отмечается, что у автодома сохранен оригинальный паспорт транспортного средства (ПТС) и не производилось значительных конструктивных изменений. Транспортное средство зарегистрировано как автобус категории D. Пробег составляет 186 000 км.

Стоимость Nissan Civilian составляет 750 000 рублей. За эти деньги покупатель получает не только уникальный автодом с левым рулем, но и уверенность в его техническом состоянии. 

Упомянутые марки: Nissan
