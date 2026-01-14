Дом на колесах с Китаем внутри – стоит ли брать такой вариант?

Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км

Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.

На рынке Владивостока появился необычный лот - полуинтегрированный автодом, построенный на базе Ford Transit 2022 года выпуска. Этот дом на колесах сразу обращает на себя внимание не только выпуском прошлого года и значительным пробегом - всего 20 тысяч километров, но и продуманной комплектацией, рассчитанной на длительные путешествия и автономную жизнь.

Фото: auto.drom.ru

Под капотом - двухлитровый двигатель, работающий в паре с автоматической коробкой передачи. Привод - на две оси, что обеспечивает простоту обслуживания и экономичность. Автомобиль не эксплуатировался по дорогам России, что для многих покупателей - дополнительный плюс: состояние кузова и техники максимально близкое к новому.

Фото: auto.drom.ru

Внутри автодома - настоящий мини-отель на колесах. Здесь есть все, что нужно для комфортного быта: маркиза для создания тени, уличное освещение, дизельная печь для обогрева в холодное время года, камеры видеонаблюдения для безопасности, а также уличный душ - находка для любителей кемпинга. Электрооборудование впечатляет: литиевые батареи емкостью 400 Ач, солнечные панели на 400 Вт и солнечный инвертор на 3000 Вт обеспечивают отсутствие энергообеспечения от внешних источников энергии. Водоснабжение организовано через бак чистой воды на 160 литров и отдельный резервуар для серой воды на 40 литров.

Фото: auto.drom.ru

Бытовая техника также поражает: стиральная машина на 3 кг, холодильник, индукционная плита, микроволновая печь, телевизор и кондиционер. Такой набор редко встречается даже в дорогих европейских автодомах.

Покупка подобного автодома - это не просто способ путешествовать с комфортом, а возможность обрести независимость от гостиниц и расписаний. В условиях, когда спрос на мобильные дома растет, такие предложения становятся особенно актуальными. Неудивительно, что интерес к автодомам из Китая продолжает расти, причем подобные экземпляры быстро находят новых владельцев.