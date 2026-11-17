17 ноября 2026, 18:06
Достойная замена привычному RAV4: стоит ли брать китайский Toyota Harrier за 4 млн рублей
Достойная замена привычному RAV4: стоит ли брать китайский Toyota Harrier за 4 млн рублей
В России появились в продаже новые кроссоверы Toyota Harrier 2026 года выпуска. Смотрим, сколько просят за машины с надежным двухлитровым атмосферником и что входит в богатую комплектацию.
У выставленного экземпляра правый руль, а в объявлении указана комплектация Z Leather Package. За новый кроссовер 2026 года выпуска во Владивостоке просят 5 290 000 рублей. Это цена, заявленная продавцом в объявлении, а не официальная рекомендованная цена Toyota. В России Harrier предлагают по схеме параллельного импорта, уточняет издание Автоновости дня.
В оснащение входят натуральная кожаная отделка и передние сиденья с электроприводом. Для них предусмотрены подогрев и вентиляция. Заявлены подогрев руля и двухзонный климат-контроль. Есть беспроводная зарядка, а мультимедийная система получила сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма. Акустика JBL включает девять динамиков. Систему кругового обзора дополняют датчики света и дождя. Боковые зеркала оснащены электроприводом и подогревом.
Для багажника предусмотрены электропривод и бесконтактное открытие. В оснащение также входят электрохромная панорамная крыша и штатный видеорегистратор. Парктроники установлены спереди и сзади. Водителю доступны бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя. Оптика полностью светодиодная. Этот перечень относится к выставленному автомобилю в комплектации Z Leather Package.
Harrier обычно комплектуют системой активной безопасности Toyota Safety Sense. В нее входят адаптивный круиз-контроль с функцией предотвращения столкновений. Система следит за полосой движения и автоматически переключает дальний свет. Комплекс контролирует слепые зоны; предусмотрено и предупреждение о перекрестном движении сзади. Набор функций Toyota Safety Sense различается в зависимости от рынка и комплектации.
Под заказ во Владивостоке предлагают еще два новых Harrier 2026 года. Версия без Leather Package оценена в 4 000 000 рублей, а автомобиль с этим пакетом стоит 4 855 000 рублей. Второй экземпляр, по заявлению продавца, должен прибыть в конце ноября.
Для сравнения: в октябре новые Toyota RAV4 последнего поколения, которые ввозят в Россию из Китая, стоили на классифайдах примерно от 3 900 000 рублей. В отдельных городах цена доходила до 4 780 000 рублей. На стоимость предложений по Harrier влияют год выпуска и двигатель. Значение имеют и пробег с происхождением автомобиля.
Все выставленные Harrier оснащены атмосферным двигателем M20A-FKS объемом 2,0 литра. Он развивает 170 л. с.; крутящий момент достигает 203 Н·м. Двигатель работает с вариатором Direct Shift-CVT. В конструкции предусмотрена физическая первая передача, после которой трансмиссия переходит к бесступенчатому режиму. У предлагаемых машин передний привод; у Harrier также бывают полноприводные версии.
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