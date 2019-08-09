9 августа 2019, 14:05
Во Владивостоке выпустили первую партию моторов Mazda
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На заводе Mazda Sollers собрали первую пробную партию бензиновых моторов SkyActive-G на сумму 1 млн рублей. Двигатели соответствуют стандарту Евро-5 и будут отправлены на экспорт.
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На заводе выпускают 2,0-литровые (150 л.с.) бензиновые «четверки» семейства Skyactiv-G, соответствующие стандарту Евро-5 и предназначенные для кроссоверов CX-5, седанов Mazda 6 и других моделей. Ранее глава группы Sollers Вадим Швецов сообщил, что ни один из выпущенных российским предприятием двигателей на отечественный рынок не поступит, все они будут отправлены на экспорт. Проектная мощность – 20 000 автомобилей в год.
Предприятие уже выпустило первую партию моторов на сумму 1 млн рулей. Об этом сообщила администрация Приморского края. На расположенном поблизости автомобильном заводе Mazda Sollers в первом квартале 2019 года было собрано 7,4 тысячи автомобилей Mazda общей стоимостью 10,6 млрд рублей. Сейчас здесь выпускают автомобили трех моделей: седаны Mazda 6, а также кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9.
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27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
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16.07.2017, 23:52
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Комментарии пользователей
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