Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
9 августа 2019, 14:05

Во Владивостоке выпустили первую партию моторов Mazda

  • 40
  • 0
На заводе Mazda Sollers собрали первую пробную партию бензиновых моторов SkyActive-G на сумму 1 млн рублей. Двигатели соответствуют стандарту Евро-5 и будут отправлены на экспорт.
Во Владивостоке выпустили первую партию моторов Mazda

фото пользователя 110km

Ранее мы писали
На фоне ряда конкурентов родословная Mazda3, возможно, не самая богатая на годы. При этом за минувшие 15 лет ...
Читать далее
Моторный завод расположен в 32 километрах от Владивостока на территории опережающего развития «Надеждинская». Предприятие торжественно открыли в сентябре 2018 года. В ходе церемонии президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ оставили свои автографы на первом собранном агрегате.

На заводе выпускают 2,0-литровые (150 л.с.) бензиновые «четверки» семейства Skyactiv-G, соответствующие стандарту Евро-5 и предназначенные для кроссоверов CX-5, седанов Mazda 6 и других моделей. Ранее глава группы Sollers Вадим Швецов сообщил, что ни один из выпущенных российским предприятием двигателей на отечественный рынок не поступит, все они будут отправлены на экспорт. Проектная мощность – 20 000 автомобилей в год.

Предприятие уже выпустило первую партию моторов на сумму 1 млн рулей. Об этом сообщила администрация Приморского края. На расположенном поблизости автомобильном заводе Mazda Sollers в первом квартале 2019 года было собрано 7,4 тысячи автомобилей Mazda общей стоимостью 10,6 млрд рублей. Сейчас здесь выпускают автомобили трех моделей: седаны Mazda 6, а также кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda 6 MPS
Всем привет. У меня мазда 6мпс. Зимой попал в ДТП, нужно менять бампер передний, ни как его не могу найти. Может кто что подскажет или какой другой можно поставить. Заранее спасибо
Андрей
Форум Mazda СX 7
Если отвечать на вопрос стоит ли брать мазду сх- 7 или нет, то мой ответ будет - однозначно брать! Говорю это, как владелец этой машины, на которой езжу уже больше трех лет. Машина действительно надежная и качественно укомплектована. Потому как я ни разу за все три года не обратился по заводской гарантии ...
Александр
Форум Mazda 5
Выбирал машину из расчету надежности и вместительности, чтобы можно было без труда выехать, например, всей семьей, со всеми необходимыми вещами, на природу или поехать в дальнюю дорогу на море. Идеальным вариантом для меня стала мазда 5. После покупки я ещё больше в неё влюбился, потому что она очень ...
Валентин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Мазда
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Во Владивостоке выпустили первую партию моторов Mazda
{{material_127173}}Моторный завод расположен в 32 километрах от Владивостока на территории опережающего развития «Надеждинская». Предприятие торжественно открыли в сентябре 2018 года. В ходе церемонии президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ оставили свои автографы на первом собранном агрегате.На заводе выпускают 2,0-литровые (150 л.с.) бензиновые «четверки» семейства Skyactiv-G, соответствующие стандарту Евро-5 и предназначенные для кроссоверов CX-5, седанов Mazda 6 и других моделей. Ранее глава группы Sollers Вадим Швецов сообщил, что ни один из выпущенных российским предприятием двигателей на отечественный рынок не поступит, все они будут отправлены на экспорт. Проектная мощность – 20 000 автомобилей в год.Предприятие уже выпустило первую партию моторов на сумму 1 млн рулей. Об этом сообщила администрация Приморского края. На расположенном поблизости автомобильном заводе Mazda Sollers в первом квартале 2019 года было собрано 7,4 тысячи автомобилей Mazda общей стоимостью 10,6 млрд рублей. Сейчас здесь выпускают автомобили трех моделей: седаны Mazda 6, а также кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9.
2019-08-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Ярославль Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.