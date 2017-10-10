10 октября 2017, 17:44

Во Всеволожск должна привести новая широкая дорога

Утверждены проекты планировок территорий для реконструкции участка Колтушского шоссе, на отрезке «КАД – Колтуши» и строительства подъезда к Всеволожску. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
^
Во Всеволожск должна привести новая широкая дорога

«Подъезд к городу Всеволожску» предполагает строительство новой дороги протяженностью около 6 км, которая сбалансирует транспортные потоки между районным центром и Санкт-Петербургом. Согласно проекта планировок территорий линейного объекта, трасса также свяжет поселок Янино-1 с Колтушским шоссе.

Реконструкция участка региональной автодороги «КАД – Колтуши» предусматривает расширение трассы до 4 полос и позволит обеспечить непрерывное движение потока автомобилей. 

Одновременно прорабатывается вопрос подключения двух объектов к будущему Восточному скоростному диаметру, что разгрузит Колтушское шоссе от транзитного транспорта.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Донавтохолод | отзывы
Чинил кондиционер в ДОНАВТОХОЛОД на опель корса 2008года. Диагностика и вывод, компрессор нормальный, менять радиатор, срывную муфту и так далее 16200р. Спустя 100-120 км, отличного холода, срывная муфта вылетелеа. При этом тёк антифриз, заменили деталь которая текла, поставили на место муфту (всё оплачено) ...
Тимофей
К14 | отзывы
Хороший сервис. Ремонтировал у них свой БМВ Х5 (ремонт коробки передач) . Сделали быстро (5 дней) и качественно (гарантия уже закончилась, нареканий нет
Паша
Автомобили для девушек
| Кому: Vitalyk Ну если эконом вариант до одного ляма, то элит чуть больше ляма, точно не скажу, но я считаю за такую комплектацию и новый автомобиль это не дорого совсем.
Руслан Куваев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Land Rover Discovery V: Джеймс Бонд
«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Во Всеволожск должна привести новая широкая дорога
«Подъезд к городу Всеволожску» предполагает строительство новой дороги протяженностью около 6 км, которая сбалансирует транспортные потоки между районным центром и Санкт-Петербургом. Согласно проекта планировок территорий линейного объекта, трасса также свяжет поселок Янино-1 с Колтушским шоссе.Реконструкция участка региональной автодороги «КАД – Колтуши» предусматривает расширение трассы до 4 полос и позволит обеспечить непрерывное движение потока автомобилей.  Одновременно прорабатывается вопрос подключения двух объектов к будущему Восточному скоростному диаметру, что разгрузит Колтушское шоссе от транзитного транспорта.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тольятти Смоленск Кемерово
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG