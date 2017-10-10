10 октября 2017, 17:44
Во Всеволожск должна привести новая широкая дорога
Утверждены проекты планировок территорий для реконструкции участка Колтушского шоссе, на отрезке «КАД – Колтуши» и строительства подъезда к Всеволожску. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Подъезд к городу Всеволожску» предполагает строительство новой дороги протяженностью около 6 км, которая сбалансирует транспортные потоки между районным центром и Санкт-Петербургом. Согласно проекта планировок территорий линейного объекта, трасса также свяжет поселок Янино-1 с Колтушским шоссе.
Реконструкция участка региональной автодороги «КАД – Колтуши» предусматривает расширение трассы до 4 полос и позволит обеспечить непрерывное движение потока автомобилей.
Одновременно прорабатывается вопрос подключения двух объектов к будущему Восточному скоростному диаметру, что разгрузит Колтушское шоссе от транзитного транспорта.
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