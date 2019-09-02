Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
2 сентября 2019, 11:41

Во второй половине августа подорожали автомобили четырех марок

  • 132
  • 0
В период с 16 по 31 августа эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у автомобилей четырех марок. Машины подорожали от 2 000 до 122 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
Ранее мы писали
Седаны Mazda 6 в комплектации Supreme Plus стали дороже на 122 000 рублей. Теперь цены начинаются от 1 846 ...
Читать далее
Во второй половине августа корейская марка Hyundai повысила стоимость трех своих моделей. Подорожание затронуло седаны Solaris и Elantra, а также кроссовер Santa Fe. Цифры в прайс-листах по большинству комплектаций выросли на 2 000 – 20 000 рублей. Кабриолеты Mini подорожали более существенно – на 95 000 рублей. 

Значительную прибавку получили седаны Mazda 6 – плюс 122 000 рублей. Но при желании покупатели могут вернуться к прежним ценам, отказавшись от «Пакета 2» стоимостью ровно 122 000 рублей. Кожаная отделка заменяется на тканевую, а из списка оснащения исключаются подогрев руля, зоны стеклоочистителей и задних сидений, а также электропривод передних сидений с памятью для водителя.

У моделей Skoda зафиксировано разнонаправленное изменение цен. Дешевле стали некоторые комплектации кроссовера Kodiaq. Скидка составила порядка 20 000 рублей. С другой стороны, большинство комплектаций лифтбека Skoda Octavia и универсала Octavia Combi подорожали на 3 000 – 66 000 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda 6 sedan
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Рик
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Форум Hyundai Elantra
Цитата:| Кому: константин Так заявленный расход он заявлен при определенном темпе езды. Это не значит, что можно педаль от пола не отжимать и будет 5.5л. Если манера езды у вас спокойная, кондиционером не балуетесь, и расход при этом большой. То смотрим на свечи, лямбду и т.д. по топливной системе. ...
laptev
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шкода
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Главные новинки ушедшего лета 2019
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Mazda 6
Объявления о продаже Mazda 6
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 51 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Во второй половине августа подорожали автомобили четырех марок
{{material_127297}}Во второй половине августа корейская марка Hyundai повысила стоимость трех своих моделей. Подорожание затронуло седаны Solaris и Elantra, а также кроссовер Santa Fe. Цифры в прайс-листах по большинству комплектаций выросли на 2 000 – 20 000 рублей. Кабриолеты Mini подорожали более существенно – на 95 000 рублей. Значительную прибавку получили седаны Mazda 6 – плюс 122 000 рублей. Но при желании покупатели могут вернуться к прежним ценам, отказавшись от «Пакета 2» стоимостью ровно 122 000 рублей. Кожаная отделка заменяется на тканевую, а из списка оснащения исключаются подогрев руля, зоны стеклоочистителей и задних сидений, а также электропривод передних сидений с памятью для водителя.У моделей Skoda зафиксировано разнонаправленное изменение цен. Дешевле стали некоторые комплектации кроссовера Kodiaq. Скидка составила порядка 20 000 рублей. С другой стороны, большинство комплектаций лифтбека Skoda Octavia и универсала Octavia Combi подорожали на 3 000 – 66 000 рублей.
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Ярославль Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.