2 сентября 2019, 11:41
Во второй половине августа подорожали автомобили четырех марок
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В период с 16 по 31 августа эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у автомобилей четырех марок. Машины подорожали от 2 000 до 122 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
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У моделей Skoda зафиксировано разнонаправленное изменение цен. Дешевле стали некоторые комплектации кроссовера Kodiaq. Скидка составила порядка 20 000 рублей. С другой стороны, большинство комплектаций лифтбека Skoda Octavia и универсала Octavia Combi подорожали на 3 000 – 66 000 рублей.
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