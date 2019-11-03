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3 ноября 2019, 13:34

Во второй половине октября изменились цены 11 моделей

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За последние две недели октября зафиксировано изменение стоимости 11 моделей. Причем две из них стали доступнее. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе традиционного мониторинга цен на новые автомобили в России.
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Во второй половине октября подорожали сразу три модели Hyundai – седаны Solaris, Elantra и Sonata. Почти во всех комплектациях они прибавили от 5 000 до 20 000 рублей. Модели премиальной марки Genesis, седаны G80 и G90, стали дороже на 20 000 – 50 000 рублей. Топовая комплектация кроссовера Nissan Murano стала дороже на 40 тысяч рублей.

Скорректировали цены и три европейских автопроизводителя. Так, седан Citroen C4 в большинстве комплектаций прибавил 12 000 рублей. У BMW подорожали сразу три модели. Компактный кроссовер BMW X1 стал дороже на 10 000 рублей. Роскошное спортивное купе BMW 8-Series Gran Coupe прибавило сразу 70 000 рублей.

Были в октябре и приятные моменты. Сразу две модели Volkswagen стали доступнее. Пикап Volkswagen Amarok в комплектации Highline с 3-литровым дизельным двигателем V6 мощностью 258 л.с. и автоматической коробкой передач подешевел на 273 000 рублей. Кроссовер Volkswagen Tiguan скинул от 50 000 до 110 000 рублей в зависимости от комплектации.

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Во второй половине октября изменились цены 11 моделей
{{material_128011}}Во второй половине октября подорожали сразу три модели Hyundai – седаны Solaris, Elantra и Sonata. Почти во всех комплектациях они прибавили от 5 000 до 20 000 рублей. Модели премиальной марки Genesis, седаны G80 и G90, стали дороже на 20 000 – 50 000 рублей. Топовая комплектация кроссовера Nissan Murano стала дороже на 40 тысяч рублей.Скорректировали цены и три европейских автопроизводителя. Так, седан Citroen C4 в большинстве комплектаций прибавил 12 000 рублей. У BMW подорожали сразу три модели. Компактный кроссовер BMW X1 стал дороже на 10 000 рублей. Роскошное спортивное купе BMW 8-Series Gran Coupe прибавило сразу 70 000 рублей.Были в октябре и приятные моменты. Сразу две модели Volkswagen стали доступнее. Пикап Volkswagen Amarok в комплектации Highline с 3-литровым дизельным двигателем V6 мощностью 258 л.с. и автоматической коробкой передач подешевел на 273 000 рублей. Кроссовер Volkswagen Tiguan скинул от 50 000 до 110 000 рублей в зависимости от комплектации.
2019-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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