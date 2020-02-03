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3 февраля 2020, 00:01

Во второй половине января изменились цены у автомобилей 12 брендов

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Автопроизводители продолжили корректировать цены после Нового года. Во второй половине января обновились прайс-листы у 12 из 52 автомобильных марок, официально представленных на российском рынке.
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Специалисты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что в период с 16 по 31 января 2020 года изменились цифры в прайс-листах 12 брендов. Некоторые повысили цены в связи с появлением в продаже автомобилей 2020 года выпуска. Например, китайский кроссовер Changan CS35PLUS подорожал на 30 000 рублей, а французский седан Peugeot 408 прибавил в зависимости от комплектации 90 000 – 100 000 рублей. Японский внедорожник Subaru Forester 2020 года выпуска подорожал на 60 000 – 90 000 рублей, при этом базовая комплектация «скинула» 40 000 рублей.

Ряд автопроизводителей был вынужден поднять цены на автомобили импортного производства из-за увеличения ставки утилизационного сбора. Например, кроссовер Geely Atlas прибавил от 29 000 до 55 000 рублей, а все автомобили Zotye стали дороже на 90 000 рублей. Максимальное подорожание зафиксировано у больших американских внедорожников Cadillac Escalade. Цены всех комплектаций увеличились на 300 000 – 340 000 рублей.

Немецкие премиальные бренды демонстрировали разнонаправленное изменение цифр. У Audi 17 из 21 модели в большинстве комплектаций подорожали на сумму от 55 000 до 245 000 рублей. Но отдельные версии стали дешевле на 26 000 – 255 000 рублей. У Mercedes-Benz подорожали 5 из 18 моделей: плюс 60 000 – 360 000 рублей, а две, напротив, стали доступнее на 180 000 - 340 000 рублей.

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Транспортный налог
Транспортный налог просто конский
metal
Karoq стоит своих денег?
Всем привет. Буквально вчера Шкода объявила о старте продаж нового Карок. Судя по данному калькулятору https:// karoq.club/ calc/ стоимость в максималке будет стоить почти 2 млн 200 тысяч. Как считаете, стоит он своих денег?
Владислав79
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
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Во второй половине января изменились цены у автомобилей 12 брендов
{{material_128796}}Специалисты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что в период с 16 по 31 января 2020 года изменились цифры в прайс-листах 12 брендов. Некоторые повысили цены в связи с появлением в продаже автомобилей 2020 года выпуска. Например, китайский кроссовер Changan CS35PLUS подорожал на 30 000 рублей, а французский седан Peugeot 408 прибавил в зависимости от комплектации 90 000 – 100 000 рублей. Японский внедорожник Subaru Forester 2020 года выпуска подорожал на 60 000 – 90 000 рублей, при этом базовая комплектация «скинула» 40 000 рублей.Ряд автопроизводителей был вынужден поднять цены на автомобили импортного производства из-за увеличения ставки утилизационного сбора. Например, кроссовер Geely Atlas прибавил от 29 000 до 55 000 рублей, а все автомобили Zotye стали дороже на 90 000 рублей. Максимальное подорожание зафиксировано у больших американских внедорожников Cadillac Escalade. Цены всех комплектаций увеличились на 300 000 – 340 000 рублей.Немецкие премиальные бренды демонстрировали разнонаправленное изменение цифр. У Audi 17 из 21 модели в большинстве комплектаций подорожали на сумму от 55 000 до 245 000 рублей. Но отдельные версии стали дешевле на 26 000 – 255 000 рублей. У Mercedes-Benz подорожали 5 из 18 моделей: плюс 60 000 – 360 000 рублей, а две, напротив, стали доступнее на 180 000 - 340 000 рублей.
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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