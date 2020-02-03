3 февраля 2020, 00:01
Во второй половине января изменились цены у автомобилей 12 брендов
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Автопроизводители продолжили корректировать цены после Нового года. Во второй половине января обновились прайс-листы у 12 из 52 автомобильных марок, официально представленных на российском рынке.
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Ряд автопроизводителей был вынужден поднять цены на автомобили импортного производства из-за увеличения ставки утилизационного сбора. Например, кроссовер Geely Atlas прибавил от 29 000 до 55 000 рублей, а все автомобили Zotye стали дороже на 90 000 рублей. Максимальное подорожание зафиксировано у больших американских внедорожников Cadillac Escalade. Цены всех комплектаций увеличились на 300 000 – 340 000 рублей.
Немецкие премиальные бренды демонстрировали разнонаправленное изменение цифр. У Audi 17 из 21 модели в большинстве комплектаций подорожали на сумму от 55 000 до 245 000 рублей. Но отдельные версии стали дешевле на 26 000 – 255 000 рублей. У Mercedes-Benz подорожали 5 из 18 моделей: плюс 60 000 – 360 000 рублей, а две, напротив, стали доступнее на 180 000 - 340 000 рублей.
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Транспортный налог просто конский
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Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
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