«Надёжные» иномарки? 5 скрытых поломок, которые ударят по бюджету

Вода в салоне, износ подшипников и скрытые риски: что ломается в подержанных авто из Европы и Японии

Мало кто задумывается, что даже самые надежные немецкие и японские автомобили с пробегом могут преподнести неприятные сюрпризы. Эксперты раскрыли, какие скрытые поломки чаще всего встречаются у таких машин и почему их устранение может обойтись в круглую сумму. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогостоящий ремонт - объясняем, почему важно знать эти нюансы именно сейчас.

Владельцы подержанных европейских и японских автомобилей часто уверены в их безупречной надежности, но практика показывает: даже проверенные временем машины могут неожиданно подвести. Для российских автолюбителей это особенно актуально - стоимость ремонта и запчастей растет, а найти действительно «живой» экземпляр становится все сложнее. Как сообщает «Автовзгляд», есть ряд проблем, которые редко обсуждаются, но способны серьезно ударить по кошельку.

Одной из самых коварных неисправностей специалисты называют скопление воды в салоне. Причина - забитые дренажные отверстия, которые часто игнорируют при обслуживании. Листва, пух и грязь забивают каналы, и вода начинает проникать внутрь, добираясь до электронных блоков. Итог - сбои в работе электроники, сложная диагностика и дорогостоящий ремонт. Прочистка и герметизация дренажей может обойтись в десятки тысяч рублей, а если вовремя не обратить внимание, последствия будут еще серьезнее.

Не менее опасна ситуация с опорными подшипниками передних стоек. Из-за износа пыльников внутрь попадает грязь и влага, что приводит к появлению хруста при повороте руля на малой скорости. Если не заменить подшипник вовремя, он разрушается и повреждает опорную чашку стойки - ремонт в таком случае становится значительно дороже. Многие владельцы списывают эти звуки на возраст машины, но на самом деле это тревожный сигнал.

Еще одна распространенная проблема - цепной привод ГРМ. В отличие от ремня, у цепи нет четкого регламента замены, и многие считают ее «вечной». Однако при нерегулярной замене масла или использовании неподходящей смазки цепь растягивается, что может привести к перескоку и серьезным повреждениям двигателя. Эксперты советуют не экономить на обслуживании и внимательно следить за состоянием привода.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) также способен преподнести неприятный сюрприз. При его износе двигатель начинает работать нестабильно под нагрузкой, но владельцы часто ищут причину в других узлах. Диагностика и замена ТНВД - процедура не из дешевых, поэтому важно вовремя обращать внимание на любые изменения в работе мотора.

Особого внимания требуют и задние суппорты с интегрированным механизмом стояночного тормоза. Конструкция, где поршень суппорта выполняет функцию ручника, требует регулярного обслуживания направляющих и механизма вращения. Если этого не делать, элемент закисает, что приводит к перегреву тормозов и ускоренному износу дисков и колодок. По словам автоэксперта Александра Петрова, знание этих нюансов помогает избежать серьезных неприятностей и лишних трат.

Перед покупкой подержанной иномарки эксперты настоятельно рекомендуют проводить тщательный осмотр и не пренебрегать консультацией профильных специалистов. Регулярное обслуживание и внимание к деталям - залог долгой и беспроблемной эксплуатации.