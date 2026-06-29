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Автор: Элина Градова

29 июня 2026, 05:55

Водитель автобуса вовремя заметил беду и спас пассажира

Водитель автобуса вовремя заметил беду и спас пассажира

Необычная ситуация на трассе - как простое решение помогло избежать трагедии

Водитель автобуса вовремя заметил беду и спас пассажира

Обычная поездка обернулась неожиданным испытанием. Водитель маршрутного автобуса проявил внимательность и решительность. Благодаря его действиям удалось избежать серьезных последствий.

Обычная поездка обернулась неожиданным испытанием. Водитель маршрутного автобуса проявил внимательность и решительность. Благодаря его действиям удалось избежать серьезных последствий.

В одном из междугородних автобусов произошел инцидент, который мог закончиться трагедией, если бы не быстрая реакция водителя Габита Бекмуханбетова. Во время движения он заметил, что одному из пассажиров стало плохо. Не теряя времени, водитель принял решение догнать ближайшую машину скорой помощи, которая двигалась по той же трассе, пишет 360.ru.

Подав сигнал водителю скорой, Бекмуханбетов сумел привлечь внимание медицинской бригады. Автобус и скорая остановились на обочине, не создавая помех для других участников движения. Медики оперативно зашли в салон и осмотрели мужчину, который находился без сознания. Благодаря слаженным действиям пассажиров и врачей, пострадавшего аккуратно вынесли на носилках и перенесли в автомобиль скорой помощи.

Остальные пассажиры не остались в стороне - они помогли медикам, обеспечив быстрый и безопасный выход из автобуса. Водитель отметил, что остановка прошла без нарушений правил дорожного движения, так как обочина позволила разместить оба транспортных средства без риска для других машин.

Этот случай еще раз подтверждает, насколько важна внимательность и готовность к нестандартным ситуациям на дороге. Благодаря решительным действиям водителя и поддержке окружающих удалось избежать тяжелых последствий для здоровья пассажира. Подобные истории напоминают: иногда именно от простого человеческого участия зависит чья-то жизнь.

Ранее в Подмосковье врачи также спасли мужчину с серьезными травмами бедра, когда родственники вовремя вызвали скорую и оказали первую помощь до приезда специалистов. Такие примеры показывают, что своевременная реакция и поддержка окружающих играют ключевую роль в экстренных ситуациях.

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