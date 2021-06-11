Водитель белого кабриолета Lada с поддельными номерами и без прав пытался подкупить полицейских: 6000 рублей на шестерых
Фото: МВД РФ
Мужчина тут же раскаялся, извинился перед полицейскими и по-дружески предложил искупить свою вину – 6 000 рублей на шестерых стражей порядка. Ему строго напомнили, что к собранному букету правонарушений он сейчас добавляет уголовную статью за дачу взятки должностному лицу. Автомобиль забрали на штрафстоянку, материалы направили в следственные органы. Интересно, что удивительная Lada-кабриолет – машина в Саратове известная. Ее снимки неоднократно публиковались в Сети, но вопросов у саратовских сотрудников ГИБДД она, видимо, не вызывала.
- 48 199 РВАЗ (Lada) 2106 1995 в Москве
- 66 000 РВАЗ (Lada) 2106 1996 в Москве
- 42 000 РВАЗ (Lada) 2106 1990 в Москве
- 87 000 РВАЗ (Lada) 2106 1991 в Москве
- 57 000 РВАЗ (Lada) 2106 1991 в Москве
- 89 000 РВАЗ (Lada) 2106 2001 в Москве
- 77 000 РВАЗ (Lada) 2106 2002 в Москве
- 45 000 РВАЗ (Lada) 2106 2000 в Москве
- 35 000 РВАЗ (Lada) 2106 1986 в Москве
- 26 000 РВАЗ (Lada) 2106 1998 в Москве
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