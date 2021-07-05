Водитель BMW уверял австралийских полицейских, что он на гоночной трассе
Mount Panorama Circuit находится в небольшом городке Bathurst в Новом Южном Уэльсе Австралии. Каждый год здесь проводят гонки Bathurst 1000 и Bathurst 12. Mount Panorama на самом деле является простой улицей, что означает, что, когда она не используется для гонок, здесь работают ограничения скорости 60 км/ч.
В минувшие выходные полиция проводила операцию по контролю скорости. Они задержали водителя BMW 320i, двигавшегося со скоростью 119 км/ч. Когда его остановили, водитель сказал: «Я думал, это гоночный трек».
Полиция выдала водителю уведомление о нарушении правил и штраф в размере 2560 австралийских долларов (1930 долларов США или 140 610 рублей) за превышение установленной скорости более чем на 45 км/ч. Водителю также было вынесено 6 штрафных баллов, действие его прав было приостановлено на шесть месяцев на месте, а регистрационные номера автомобиля были изъяты на три месяца.
Напомним, что в России по ст. 12.9 ч. 3 за превышение скорости от 40 до 60 км/ч положено наказание в виде административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. А если бы скорость была немного больше, то здесь бы уже работала статья 12.9 часть 4, которая гласит, что за превышение скорости от 60 до 80 км/ч в виде наказания вменяют административный штраф в размере от 2000 до 2500 или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
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