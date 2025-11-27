Неожиданный курьер: как полицейский из Флориды спас ужин клиента DoorDash

27 ноября 2025, 19:53
Водитель DoorDash уснул на светофоре, а заказ клиенту доставила полиция
В Кап-Корале полицейский неожиданно стал курьером. Заказ DoorDash доставил не водитель, а сотрудник полиции. Причина — водитель уснул прямо на светофоре. История получила неожиданный поворот и вызвала бурю эмоций у местных жителей. Что произошло на самом деле — читайте далее.
В Кап-Корале, штат Флорида, произошел необычный случай, который удивил не только местных жителей, но и пользователей сервисов доставки по всему миру. Один из клиентов DoorDash ожидал свой заказ, но вместо привычного курьера на пороге появился сотрудник полиции. Причиной такой замены стал инцидент на дороге: водитель DoorDash уснул прямо за рулем на светофоре.
По информации Cape Coral Police Department, все случилось вечером 20 ноября. В дежурную часть поступил звонок от очевидца, который заметил, что автомобиль стоит на перекрестке, а водитель не реагирует на смену сигнала светофора. Полицейские оперативно прибыли на место и обнаружили мужчину, который крепко спал в своем автомобиле. После того как его разбудили, выяснилось, что он работает курьером DoorDash и в этот момент должен был доставить заказ клиенту.
Сотрудники полиции приняли решение не оставлять клиента без ужина. Они забрали заказ у уставшего курьера и самостоятельно довезли его по адресу. Для получателя это стало настоящим сюрпризом: вместо привычного приветствия он услышал фразу, которую обычно не ждешь услышать от курьера – «Полиция, откройте!».
Как отмечают представители полиции, водитель DoorDash не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По предварительным данным, причиной его сна стала сильная усталость. После проверки мужчину отпустили, а заказ был доставлен вовремя, хоть и необычным способом. Местные жители активно обсуждают этот случай, отмечая, что иногда даже самые обыденные ситуации могут обернуться неожиданными поворотами.
История быстро разлетелась по соцсетям и вызвала множество комментариев. Одни пользователи посочувствовали уставшему курьеру, другие похвалили полицейских за нестандартный подход и заботу о жителях города. Впрочем, этот случай стал напоминанием о том, как важно соблюдать режим сна и отдыха, особенно если работа связана с управлением автомобилем.
