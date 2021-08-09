Водитель Ferrari Roma не рассчитал габариты и застрял на узкой итальянской улице
На YouTube-канале SupercarsNews появилось видео о застрявшем на очень узкой улице Ferrari Roma. Водитель не прислушался к голосу разума и датчикам парктроника и все же решил попытаться проехать по узкой итальянской улице.
В названии ролика написано, что видео было снято на одной из улиц Италии, но в каком городе и почему это произошло, не уточняется. Также неизвестно, получил ли спорткар какие-либо повреждения, но можно с уверенностью предположить, что без царапин не обошлось.
Купе Roma, названное в честь итальянской столицы, имеет длину 4656 миллиметров и ширину 1974 миллиметра. Модель появилась в конце 2019 года, а вот улица была построена гораздо раньше, и архитекторы явно не рассчитывали на такие транспортные средства.
В основе Ferrari Roma лежит шасси купе-кабриолета Portofino, от которого также взят 3,9-литровый двигатель V8 с двумя турбинами. Roma Рома немного мощнее «донора», её мотор выдает 620 л.с. и 760 Нм крутящего момента, к тому же автомобиль легче. Разгон до 60 миль в час занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 миль в час.
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