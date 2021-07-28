28 июля 2021, 15:11
Водитель грузовика протаранил фургон с заключенными и сам сел в тюрьму
59-летний Дерек Холланд настолько уверенно чувствовал себя за баранкой грузовика, что пренебрегал ремнем безопасности, постоянно отвлекался на свой смартфон и даже вовсе отпускал руль. Чрезмерная самонадеянность привела к серьезной аварии.
Дарья Климова Фото: dailymail.co.uk
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В ходе расследования инцидента полицейские изучили данные с камеры, установленной в кабине грузовика, и пришли в ужас. За четыре часа поездки они насчитали более 40 нарушений. Водитель постоянно брал в руки смартфон, ремень безопасности накидывал только, когда поблизости оказывалась патрульная машина, а однажды и вовсе рулил коленкой, когда надо было очистить и съесть банан. В суде Дерек Холланд полностью раскаялся и признал, что его поведение за рулем было ужасным.
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Штраф за не пристегнутый ремень безопасности для пассажира и водителя в 2021 году: как и когда можно обжаловать
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