Почему навигаторы не всегда подходят для больших машин – неожиданный урок для водителей

Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps

В Индии водитель грузовика попал в аварию, доверившись Google Maps. Приложение предложило маршрут с крутыми поворотами, не рассчитанными на крупногабаритный транспорт. История заставляет задуматься, насколько безопасно использовать обычные навигаторы для грузовых авто.

В Индии произошел инцидент: водитель грузовика, чтобы добраться до пункта назначения, полностью положился на указания Google Maps, не оценив пригодность маршрута для крупногабаритного транспорта.

Включив навигатор, мужчина строго следовал его командам. Однако предложенный путь оказался слишком узким и извилистым для большого грузовика. На крутом повороте водитель не справился с управлением, и машина врезалась в придорожную стену. К счастью, в этом происшествии не пострадали другие люди, хотя последствия могли быть гораздо серьезнее.

Суть проблемы в том, что Google Maps по умолчанию оптимизирован для легковых автомобилей и не учитывает габариты и ограничения для грузовиков или автобусов. В приложении нет специального режима для крупногабаритного транспорта, поэтому оно может прокладывать маршруты по дорогам, которые для фур опасны или вовсе непроходимы.

Водитель позже признался, что плохо знал местность и безоговорочно доверился навигатору. Он не ожидал, что программа выведет его на дорогу со сложными поворотами и ограниченной шириной. В результате маневра грузовик вынесло на встречную полосу, и лишь по счастливой случайности он не столкнулся с другими автомобилями перед тем, как въехать в стену.

Хотя местные жители и сам водитель были склонны винить в случившемся Google Maps, эксперты напоминают: конечная ответственность за выбор маршрута всегда лежит на водителе. Приложение не предназначено для грузовых перевозок и не может учитывать все связанные с ними нюансы.

Для профессиональных водителей существуют специализированные навигационные решения, такие как Sygic Truck, Trucker Path или TruckMap. Они позволяют задавать параметры транспортного средства (габариты, вес, тип груза) и строят маршруты с учетом этих данных, а также ограничений по высоте мостов и ширине дорог. Многие дальнобойщики также используют классические GPS-навигаторы с картами, адаптированными для грузовиков.

На данный момент Google не планирует внедрять в своем основном приложении отдельный режим для грузового транспорта. Компания фокусируется на улучшении функций для легковых автомобилей, добавляя информацию о ДТП, дорожных камерах и пробках. Несмотря на интеграцию некоторых функций Waze, Google Maps по-прежнему не предлагает полноценной поддержки для водителей фур.

Эксперты настоятельно рекомендуют водителям крупногабаритного транспорта не полагаться на обычные картографические сервисы, а пользоваться профильными решениями. Это поможет избежать опасных ситуаций и значительно снизить риск аварий из-за неправильно выбранного маршрута.