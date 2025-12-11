Почему навигаторы не всегда подходят для больших машин – неожиданный урок для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 15:03

Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps

Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps

Почему навигаторы не всегда подходят для больших машин – неожиданный урок для водителей

Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps

В Индии водитель грузовика попал в аварию, доверившись Google Maps. Приложение предложило маршрут с крутыми поворотами, не рассчитанными на крупногабаритный транспорт. История заставляет задуматься, насколько безопасно использовать обычные навигаторы для грузовых авто.

В Индии водитель грузовика попал в аварию, доверившись Google Maps. Приложение предложило маршрут с крутыми поворотами, не рассчитанными на крупногабаритный транспорт. История заставляет задуматься, насколько безопасно использовать обычные навигаторы для грузовых авто.

В Индии произошел инцидент: водитель грузовика, чтобы добраться до пункта назначения, полностью положился на указания Google Maps, не оценив пригодность маршрута для крупногабаритного транспорта.

Включив навигатор, мужчина строго следовал его командам. Однако предложенный путь оказался слишком узким и извилистым для большого грузовика. На крутом повороте водитель не справился с управлением, и машина врезалась в придорожную стену. К счастью, в этом происшествии не пострадали другие люди, хотя последствия могли быть гораздо серьезнее.

Суть проблемы в том, что Google Maps по умолчанию оптимизирован для легковых автомобилей и не учитывает габариты и ограничения для грузовиков или автобусов. В приложении нет специального режима для крупногабаритного транспорта, поэтому оно может прокладывать маршруты по дорогам, которые для фур опасны или вовсе непроходимы.

Водитель позже признался, что плохо знал местность и безоговорочно доверился навигатору. Он не ожидал, что программа выведет его на дорогу со сложными поворотами и ограниченной шириной. В результате маневра грузовик вынесло на встречную полосу, и лишь по счастливой случайности он не столкнулся с другими автомобилями перед тем, как въехать в стену.

Хотя местные жители и сам водитель были склонны винить в случившемся Google Maps, эксперты напоминают: конечная ответственность за выбор маршрута всегда лежит на водителе. Приложение не предназначено для грузовых перевозок и не может учитывать все связанные с ними нюансы.

Для профессиональных водителей существуют специализированные навигационные решения, такие как Sygic Truck, Trucker Path или TruckMap. Они позволяют задавать параметры транспортного средства (габариты, вес, тип груза) и строят маршруты с учетом этих данных, а также ограничений по высоте мостов и ширине дорог. Многие дальнобойщики также используют классические GPS-навигаторы с картами, адаптированными для грузовиков.

На данный момент Google не планирует внедрять в своем основном приложении отдельный режим для грузового транспорта. Компания фокусируется на улучшении функций для легковых автомобилей, добавляя информацию о ДТП, дорожных камерах и пробках. Несмотря на интеграцию некоторых функций Waze, Google Maps по-прежнему не предлагает полноценной поддержки для водителей фур.

Эксперты настоятельно рекомендуют водителям крупногабаритного транспорта не полагаться на обычные картографические сервисы, а пользоваться профильными решениями. Это поможет избежать опасных ситуаций и значительно снизить риск аварий из-за неправильно выбранного маршрута.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Екатеринбург Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться