Почему навигаторы не всегда подходят для больших машин – неожиданный урок для водителей

11 декабря 2025, 15:03
Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps
В Индии водитель грузовика попал в аварию, доверившись Google Maps. Приложение предложило маршрут с крутыми поворотами, не рассчитанными на крупногабаритный транспорт. История заставляет задуматься, насколько безопасно использовать обычные навигаторы для грузовых авто.
В Индии произошел инцидент: водитель грузовика, чтобы добраться до пункта назначения, полностью положился на указания Google Maps, не оценив пригодность маршрута для крупногабаритного транспорта.
Включив навигатор, мужчина строго следовал его командам. Однако предложенный путь оказался слишком узким и извилистым для большого грузовика. На крутом повороте водитель не справился с управлением, и машина врезалась в придорожную стену. К счастью, в этом происшествии не пострадали другие люди, хотя последствия могли быть гораздо серьезнее.
Суть проблемы в том, что Google Maps по умолчанию оптимизирован для легковых автомобилей и не учитывает габариты и ограничения для грузовиков или автобусов. В приложении нет специального режима для крупногабаритного транспорта, поэтому оно может прокладывать маршруты по дорогам, которые для фур опасны или вовсе непроходимы.
Водитель позже признался, что плохо знал местность и безоговорочно доверился навигатору. Он не ожидал, что программа выведет его на дорогу со сложными поворотами и ограниченной шириной. В результате маневра грузовик вынесло на встречную полосу, и лишь по счастливой случайности он не столкнулся с другими автомобилями перед тем, как въехать в стену.
Хотя местные жители и сам водитель были склонны винить в случившемся Google Maps, эксперты напоминают: конечная ответственность за выбор маршрута всегда лежит на водителе. Приложение не предназначено для грузовых перевозок и не может учитывать все связанные с ними нюансы.
Для профессиональных водителей существуют специализированные навигационные решения, такие как Sygic Truck, Trucker Path или TruckMap. Они позволяют задавать параметры транспортного средства (габариты, вес, тип груза) и строят маршруты с учетом этих данных, а также ограничений по высоте мостов и ширине дорог. Многие дальнобойщики также используют классические GPS-навигаторы с картами, адаптированными для грузовиков.
На данный момент Google не планирует внедрять в своем основном приложении отдельный режим для грузового транспорта. Компания фокусируется на улучшении функций для легковых автомобилей, добавляя информацию о ДТП, дорожных камерах и пробках. Несмотря на интеграцию некоторых функций Waze, Google Maps по-прежнему не предлагает полноценной поддержки для водителей фур.
Эксперты настоятельно рекомендуют водителям крупногабаритного транспорта не полагаться на обычные картографические сервисы, а пользоваться профильными решениями. Это поможет избежать опасных ситуаций и значительно снизить риск аварий из-за неправильно выбранного маршрута.
Похожие материалы
-
11.12.2025, 15:13
Этот уникальный кемпер превращает фургон в роскошные апартаменты с продуманной эргономикой
Рынок кемперов стремительно меняется. Некоторые компании предлагают стандартные решения, другие делают ставку на индивидуальность. Rocky Mountain Builds создает только уникальные проекты. Каждый фургон становится отражением характера владельца. Как им удается сочетать комфорт, стиль и функциональность – читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 14:51
28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры
Житель Вены нашел необычное место для машины. Он решил хранить свой дорогой суперкар дома. Буквально на собственном балконе второго этажа. Но его оригинальная идея не понравилась властям. Чем закончилась эта удивительная история парковки?Читать далее
-
11.12.2025, 14:42
Дилер ответит за все: ВС РФ вынес решение по авто ушедших марок
Производитель покинул российский рынок. У машины обнаружился серьезный дефект. Дилер отказался от своих обязательств. Но суд принял сторону автовладельца. Теперь продавцам придется нести ответственность. Это решение изменит многое.Читать далее
-
11.12.2025, 14:31
Доля поддельных автозапчастей в России остается высокой
Рынок автозапчастей столкнулся с проблемой. Контрафакт все еще очень распространен. Специалисты бьют тревогу. Узнайте, какие детали подделывают чаще. Как защитить свой автомобиль от опасности.Читать далее
-
11.12.2025, 13:37
Электронные водительские права: когда ждать и чего опасаться
Минцифры хочет узаконить цифровые права. Это упростит жизнь водителям. Но есть серьезные опасения. Эксперты предупреждают о рисках. Кибератаки могут стать большой проблемой. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
11.12.2025, 13:25
Автобус-дом на базе Chevy 8.2L 1988 года: ретро с современным оснащением
Редкий автобус-дом Chevy 1988 года с дизельным мотором и пробегом 53 620 миль выставлен на продажу. Внутри — свежий ремонт, новая техника и даже терраса на крыше. Подробности о необычном проекте и его возможностях — в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 13:08
Эксперт объяснил почему езда на всесезонных шинах может быть опасной
Многие водители выбирают всесезонные шины. Они хотят сэкономить время и деньги. Но такая экономия может быть опасной. Эксперт раскрыл все минусы такой резины. Узнайте, чем грозит езда на ней.Читать далее
-
11.12.2025, 11:54
Выплаты по ОСАГО хотят поднять до миллиона рублей из-за дорогих запчастей
Страховщики готовят реформу ОСАГО. Лимиты выплат могут серьезно вырасти. Это коснется каждого водителя. Стоимость полиса тоже изменится. Узнайте, к чему готовиться автовладельцам.Читать далее
-
10.12.2025, 23:41
Как защитить себя при аварии с обочечником: разъяснения Верховного суда
Водители часто сталкиваются с нарушителями на обочине. Новые разъяснения суда меняют подход к разбору аварий. Теперь у законопослушных участников есть весомый аргумент. Узнайте, как использовать его в свою пользу.Читать далее
-
10.12.2025, 23:27
В Петербурге стоимость престижных авто номеров сравнялась с ценой жилья
В Северной столице рынок особых номеров набирает обороты. Суммы за эксклюзивные комбинации поражают воображение. Оформление сделки требует особого подхода. Эксперты обсуждают возможные изменения в законодательстве.Читать далее
