Водитель Kia погиб после столкновения с «Газелью» в Кировском районе

На трассе Р-21 столкнулись Kia и грузовая «Газель». Водитель Kia погиб до приезда спасателей. Ударом задело автобус с 20 пассажирами. Движение остановили в обоих направлениях.

На трассе Р-21 столкнулись Kia и грузовая «Газель». Водитель Kia погиб до приезда спасателей. Ударом задело автобус с 20 пассажирами. Движение остановили в обоих направлениях.

В 70 метрах от основного места аварии в кювете обнаружили Lada Granta. В автобусе № 968, следовавшем по маршруту Санкт-Петербург - Тихвин, ехали пассажиры; экстренные службы сообщили, что водитель автобуса и люди в салоне не пострадали. В первых сообщениях указывалось, что в автобусе было 20 пассажиров. Об этом пишет Piter.tv.

24 ноября около 16:40 на 91-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», у деревни Горгала в Кировском районе Ленинградской области, лоб в лоб столкнулись Kia и грузовая «Газель». В ДТП попали и другие машины: Lada Granta и рейсовый автобус. После первого удара Kia задел автобус № 968. Водитель Kia скончался на месте до прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Ленинградской области.

Сигнал об аварии поступил в экстренные службы около 16:40 24 ноября. В пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщили, что предварительно погиб один человек. По предварительной версии, водитель Kia выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Эти обстоятельства устанавливаются.

Водители «Газели» и Lada получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали в центральную районную больницу Шлиссельбурга. По данным 47news, водителю Kia было 33 года, водителям «Газели» и Lada - 33 и 64 года соответственно. На месте работали подразделения ГКУ «Леноблпожспас», включая 112-ю пожарную часть. К ним присоединился поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Спасатели отключали аккумуляторные батареи автомобилей и деблокировали пострадавших.

После аварии движение по трассе Р-21 остановили в обоих направлениях. Позже на 91-м километре организовали реверсивный проезд.