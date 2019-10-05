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5 октября 2019, 22:10

Водитель Lada врезался в корову. Ребенок получил травму

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Фото из открытых источников
Аварии с участием крупных жвиотных – это, как правило, про лосей. Во вяском случае, если речь идет о северных регионах нашей необъятной Родины. А вот на юге, прежде всего, на Кавказе и его предгорьях участниками ДТП со стороны живности чаще фигурируют коровы.

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Вчера вечером, когда на землю спустилась мгла, на автомобильной дороге Степное-Иргаклы-Ачикулак ехал, в ус не дуя, мужчина с 10-летним ребенком. Видимость была так себе, поэтому водитель Lada не сразу заметил на проезжей части корову.

Про скорость движения отечественной малолитражки ничего не сообщается, говорится лишь о столкновении с животным. Рогатая ударилась о лобовое стекло ВАЗа, и этого хватило, чтобы ребенок получил травму.

Если полиция установит хозяина коровы, тому не поздоровится, поскольку понесет наказание «за нахождение животного на дороге без погонщика».

В соцсетях ситуацию, как водится, прокомментировали. Роман Мишiн: «Это, скорее всего, халабуда, которая часто отбивается от стада и гуляет, где ей угодно. Я проживаю в селе и знаю про таких вот гулён. А что касается пастуха, он, скорее всего, просто проморгал».

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Елена
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Водитель Lada врезался в корову. Ребенок получил травму
{{material_126543}} Вчера вечером, когда на землю спустилась мгла, на автомобильной дороге Степное-Иргаклы-Ачикулак ехал, в ус не дуя, мужчина с 10-летним ребенком. Видимость была так себе, поэтому водитель Lada не сразу заметил на проезжей части корову.Про скорость движения отечественной малолитражки ничего не сообщается, говорится лишь о столкновении с животным. Рогатая ударилась о лобовое стекло ВАЗа, и этого хватило, чтобы ребенок получил травму. Если полиция установит хозяина коровы, тому не поздоровится, поскольку понесет наказание «за нахождение животного на дороге без погонщика».В соцсетях ситуацию, как водится, прокомментировали. Роман Мишiн: «Это, скорее всего, халабуда, которая часто отбивается от стада и гуляет, где ей угодно. Я проживаю в селе и знаю про таких вот гулён. А что касается пастуха, он, скорее всего, просто проморгал».
2019-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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