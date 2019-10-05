Водитель Lada врезался в корову. Ребенок получил травму
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Про скорость движения отечественной малолитражки ничего не сообщается, говорится лишь о столкновении с животным. Рогатая ударилась о лобовое стекло ВАЗа, и этого хватило, чтобы ребенок получил травму.
Если полиция установит хозяина коровы, тому не поздоровится, поскольку понесет наказание «за нахождение животного на дороге без погонщика».
В соцсетях ситуацию, как водится, прокомментировали. Роман Мишiн: «Это, скорее всего, халабуда, которая часто отбивается от стада и гуляет, где ей угодно. Я проживаю в селе и знаю про таких вот гулён. А что касается пастуха, он, скорее всего, просто проморгал».
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