Водитель Lamborghini перепутал педали и утопил суперкар в озере: фото
Фото: facebook.com/afkdomondsee
Фото: facebook.com/afkdomondsee
Фото: facebook.com/afkdomondsee
31-летний водитель и 40-летний пассажир Lamborghini приехали на озеро Мондзее, чтобы провести там вечер. После того, как пассажир вышел из автомобиля, водитель попытался «развернуть спорткар» и «должно быть, перепутал педали тормоза и акселератора». В результате автомобиль на приличной скорости задним ходом заехал в озеро и остановился только в 15 метрах от берега.
Автомобиль начал быстро тонуть, но водитель смог выбраться из салона и доплыть до берега. Пассажир позвонил в службу спасения и стал оказывать водителю первую медицинскую помощь. Позже молодого человека доставили в больницу с «травмами неопределенной степени».
Местная полиция не постеснялась пошутить над отчетом водителя. В своем сообщении в Facebook они рассказали, что кто-то подал заявление на Дэниела Крейга, поскольку пытался «подражать легендарному Lotus Esprit» из «Шпион, который меня любил».
В итоге Lamborghini ушел под воду на 5 метров, чтобы достать спорткар потребовалось пять водолазов, баллон для эвакуации, подъемный кран и примерно три часа работы спасателей.
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