Суд в Петербурге рассмотрит дело о трагедии на перекрестке - подробности происшествия

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

30 июля 2026, 19:17

Водитель Mazda Capella предстанет перед судом за гибель пешехода в Петербурге

Водитель Mazda Capella предстанет перед судом за гибель пешехода в Петербурге

Суд в Петербурге рассмотрит дело о трагедии на перекрестке - подробности происшествия

Водитель Mazda Capella предстанет перед судом за гибель пешехода в Петербурге

В Петербурге завершено расследование резонансного ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Обвиняемый ждет суда. Подробности происшествия раскрыты. Следствие длилось несколько месяцев.

В Петербурге завершено расследование резонансного ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Обвиняемый ждет суда. Подробности происшествия раскрыты. Следствие длилось несколько месяцев.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела по факту смертельного наезда на пешехода, произошедшего на одном из оживленных перекрестков города. Как сообщает Piter.tv, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего мужчины, который находился за рулем автомобиля Mazda Capella.

Инцидент произошел в декабре прошлого года на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. По данным следствия, водитель не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по пешеходному переходу. В результате столкновения 73-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы и была срочно доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось - женщина скончалась в медицинском учреждении.

Водителю предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. После утверждения обвинительного заключения материалы дела были переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Следствие длилось несколько месяцев, в ходе которых были собраны доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. Эксперты провели необходимые исследования, а также опросили свидетелей происшествия. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела, и водителю предстоит ответить за свои действия перед законом.

Трагедия на перекрестке вновь напомнила о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов. Власти города подчеркивают важность внимательности и ответственности всех участников дорожного движения, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

Упомянутые модели: Mazda Capella
Упомянутые марки: Mazda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мазда

Похожие материалы Мазда

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Магнитогорск Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться