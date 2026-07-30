Суд в Петербурге рассмотрит дело о трагедии на перекрестке - подробности происшествия

30 июля 2026, 19:17
Водитель Mazda Capella предстанет перед судом за гибель пешехода в Петербурге
Водитель Mazda Capella предстанет перед судом за гибель пешехода в Петербурге
В Петербурге завершено расследование резонансного ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Обвиняемый ждет суда. Подробности происшествия раскрыты. Следствие длилось несколько месяцев.
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела по факту смертельного наезда на пешехода, произошедшего на одном из оживленных перекрестков города. Как сообщает Piter.tv, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего мужчины, который находился за рулем автомобиля Mazda Capella.
Инцидент произошел в декабре прошлого года на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. По данным следствия, водитель не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по пешеходному переходу. В результате столкновения 73-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы и была срочно доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось - женщина скончалась в медицинском учреждении.
Водителю предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. После утверждения обвинительного заключения материалы дела были переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
Следствие длилось несколько месяцев, в ходе которых были собраны доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. Эксперты провели необходимые исследования, а также опросили свидетелей происшествия. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела, и водителю предстоит ответить за свои действия перед законом.
Трагедия на перекрестке вновь напомнила о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов. Власти города подчеркивают важность внимательности и ответственности всех участников дорожного движения, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.
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