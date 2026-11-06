Шиномонтаж по правилам Роспотребнадзора: какие документы требовать у мастеров и как заставить их бесплатно исправить брак

6 ноября 2026, 12:12
Как не остаться без колес и без денег: роковая ошибка в автосервисе, после которой доказать брак будет невозможно
Как не остаться без колес и без денег: роковая ошибка в автосервисе, после которой доказать брак будет невозможно
Визит в мастерскую иногда заканчивается неприятным сюрпризом. Условия приема автомобиля могут повлиять на спор. Разбираемся, какие документы сохранить и чего требовать. Несколько проверок помогут действовать увереннее.
При выдаче машины после обслуживания важно осмотреть результат и сразу сообщить мастеру о замеченных недочетах. Так претензию можно зафиксировать в момент получения автомобиля. Роспотребнадзор рекомендует при приемке проверить комплектность машины, ее техническое состояние и качество выполненных работ.
Порядок оформления зависит от того, остается ли владелец рядом с машиной. Если замену или подкачку шин проводят при клиенте, договорные отношения подтверждает документ, выданный исполнителем: это может быть квитанция, жетон, талон либо кассовый чек. Полноценный письменный договор для такой услуги не обязателен, но чек и документы с описанием работ стоит сохранить до окончания сезона эксплуатации шин. Если водитель отдельно просит выполнить дополнительные услуги, на них оформляют самостоятельный договор.
Иной порядок действует, если автомобиль оставляют в сервисе без владельца. Вместе с договором исполнитель должен составить акт. В нем указывают комплектность машины и отмечают кузовные повреждения или дефекты, которые были до начала работ. Перед подписанием стоит проверить, что в акт внесены оставленные в автомобиле запасное колесо и инструменты, колпачки и датчики давления. Там же указывают декоративные элементы, если их передают сервису.
В акте также приводят сведения о запчастях и материалах, предоставленных для работы. Для каждой позиции указывают наименование, описание и цену. Такая запись показывает, в каком состоянии приняли автомобиль и что передали для выполнения заказа. Если машина остается в мастерской, в документе важно зафиксировать видимые повреждения и ее комплектность на момент приемки.
Забирать машину стоит после проверки. После сезонной замены шин необходимо убедиться, что установлены нужные колеса, на шинах и дисках нет видимых повреждений, а крепеж на месте и затянут. Давление в каждом колесе можно сверить с нормативом производителя автомобиля. Заодно стоит убедиться, что на панели приборов нет предупреждения системы контроля давления. Если обнаружился недостаток, например утечка воздуха, повреждение диска или неправильная балансировка, о нем необходимо заявить исполнителю при получении и попросить внести замечание в акт или другой документ.
При некачественной работе клиент сам выбирает способ решения проблемы. По статье 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» он вправе потребовать бесплатного устранения недостатков, соразмерного снижения цены, повторного выполнения услуги без доплаты либо возмещения расходов на исправление дефекта своими силами или в другом сервисе. Если недостаток заметный или исполнитель серьезно отступил от условий заказа, потребитель может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
Чтобы подтвердить расходы на исправление, важно сохранить документ о первоначальной услуге, фотографии повреждений, заказ-наряд, акт диагностики и чек стороннего сервиса. Они помогут подтвердить обращение в шиномонтаж, выявленный дефект и стоимость его устранения.
Если мастерская не удовлетворяет требование добровольно, потребитель может направить письменную претензию в двух экземплярах или способом, который позволит подтвердить ее доставку. В ней указывают дату и содержание услуги, обнаруженный недостаток, выбранное требование и перечень приложенных доказательств. К претензии можно приложить копии чека, акта и фотографий, заключение другого сервиса, а также документы об оплате ремонта. При отказе или отсутствии ответа водитель может обратиться в Роспотребнадзор или суд.
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