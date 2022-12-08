Водитель оказался в заложниках у круиз-контроля Haval: несколько часов катался по шоссе пока не кончился бензин
Полиция выслала на помощь экипаж сопровождения, чтобы несчастный водитель не попал в аварию. Одновременно, полицейские связались с сервисным центром Haval, но инженеры также не смогли ничем помочь. Оставалось только ждать, когда в машине кончится бензин. В общей сложности, господин Луо проехал порядка 500 километров. Когда наконец, автомобиль остановился, мужчина вышел на свободу и расплакался от счастья.
Кроссовер Haval H6 – одна из самых популярных моделей бренда в Китае. Сейчас в компании разбираются, почему машина продолжала ехать по шоссе с включенным круиз-контролем.
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23.08.2022, 13:27
Haval решил отказаться от бензиновых двигателей
Китайский концерн Great Wall Motors сообщил, что входящий в него бренд Haval в течение ближайших десяти лет полностью прекратит продавать автомобили с традиционными бензиновыми двигателями.Читать далее
-
17.12.2021, 13:49
Самые популярные автомобили в Китае в ноябре 2021 года
В ноябре 2021 года китайские дилеры реализовали 2,5 млн новых легковых автомобилей. Цифра внушительная, но в ноябре 2020-го продали на 9% больше машин. Титул бестселлера продолжает удерживать седан Volkswagen Lavida.Читать далее
-
11.12.2021, 15:30
Крутые новинки: чем удивит нас Китай в 2022 году
2022 год имеет все шансы стать «годом Китая» в России, поскольку ожидается большое поступление новинок китайского автопрома, ранее не представленных на нашем рынке. На данный момент известно о семи новых моделях кроссоверов, которые будут доступны российским покупателям. Читать далее
-
30.08.2021, 17:57
5 самых популярных в Китае автомобилей в 2021 году
Китайский автомобильный рынок – один из самых крупных в мире. Каждый месяц здесь продают примерно столько же новых машин, сколько в России за целый год. В пятерку лидеров сумел пробиться один электрокар и только один кроссовер, все остальные – седаны.Читать далее
-
21.06.2021, 17:59
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Китае
Китайский рынок новых автомобилей на порядок крупнее российского. За месяц там продается больше машин, чем у нас за целый год. Например, в мае 2021 года дилеры Поднебесной реализовали свыше 2 млн машин.Читать далее
-
01.03.2021, 11:45
Haval дополнил свой «зоопарк» «Красным кроликом»
Компания Great Wall Motors в последние два года не скупится на креативные имена для своих новых моделей, предназначенных для внутреннего рынка. В Сети много мемов и шуток на эту тему. На этот раз к «большим собакам» и «хорошим кошкам» добавился «красный кролик».Читать далее
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