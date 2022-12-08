Водитель оказался в заложниках у круиз-контроля Haval: несколько часов катался по шоссе пока не кончился бензин

Ранее мы писали Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих Власти Китая расследуют новую смертельную аварию, спровоцированную электрокаром Tesla Model Y. Автомобиль ... Читать далее

Инцидент произошел на загородной трассе вблизи города Чжучжоу (провинция Хунань). Водитель Haval H6, господин Луо, позвонил в полицию и сообщил о нештатной ситуации. Он никак не мог отключить круиз-контроль, тормоза не работали, и автомобиль отказывался ехать медленнее заданных 100 км/ч, сообщает китайское издание AutoHome

Полиция выслала на помощь экипаж сопровождения, чтобы несчастный водитель не попал в аварию. Одновременно, полицейские связались с сервисным центром Haval, но инженеры также не смогли ничем помочь. Оставалось только ждать, когда в машине кончится бензин. В общей сложности, господин Луо проехал порядка 500 километров. Когда наконец, автомобиль остановился, мужчина вышел на свободу и расплакался от счастья.

Фото: Haval

Кроссовер Haval H6 – одна из самых популярных моделей бренда в Китае. Сейчас в компании разбираются, почему машина продолжала ехать по шоссе с включенным круиз-контролем.

Упомянутые модели: Haval H6 (от 1 169 000 Р )

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