Водитель Porsche шокировал полицейских: после аварии он запихнул оторванный бампер в багажник и продолжил путь

В минувшее воскресенье один из водителей позвонил в полицию и рассказал о сильно поврежденном автомобиле, который едет по трассе М25. Дорожные инспекторы остановили автомобиль, Porsche Boxster S, и спросили водителя, что происходит. Он сообщил, что попал в аварию, но машина была на ходу, поэтому он решил продолжить путь. Оторванный бампер он просто запихнул в багажник.

Такое объяснение поставило полицейских в тупик, и они решили на всякий случай проверить, не пьян ли мужчина. Алкотестер показал, что водитель немного выпил, но не более разрешенных законом объемов - пинту пива. Однако, продолжить движение ему все-таки не разрешили, посчитав, что поврежденный автомобиль представляет опасность для других участников дорожного движения.

We stopped this vehicle seen driving on the #M25 near Cobham. The driver told officers he had crashed the car on the M25 in Kent and thought it would be ok to continue the journey in this condition. The driver gave a positive breath test but was under the prescribed limit. 1of2 pic.twitter.com/vJN15MRK44