Водитель «Приоры» заплатил штраф в 250 тысяч рублей по новой статье УК

24.04.2025, 07:40

Бюджетный автопром: Что сегодня можно купить на авторынке за 500 тысяч

Сложная экономическая ситуация продолжает давить на автомобильный рынок, продажи новых машин неуклонно снижаются. В таких условиях наибольшим спросом пользуется бюджетный сегмент – автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей.Читать далее