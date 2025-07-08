Водитель «Приоры» заплатил штраф в 250 тысяч рублей по новой статье УК
Несмотря на предыдущее наказание, водитель не сделал выводов и снова нарушил закон. На суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако новые правила требуют жесткого подхода к злостным нарушителям. Дело было возбуждено по ч.1 ст.264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы. В данном случае суд выбрал минимальную меру – штраф, но напомнил, что последующие нарушения могут повлечь куда более серьезные последствия. Водителя «Приоры» оштрафовали на 250 тысяч рублей и продлили лишение права управления ТС еще на 1 год и 6 месяцев.
Этот случай стал ярким примером того, как за последние три года изменилась практика наказания за повторные нарушения ПДД. Если раньше водители отделывались относительно небольшими штрафами или лишением прав, то теперь государство борется с рецидивами гораздо жестче. Такие меры должны повысить дорожную дисциплину и снизить число аварий по вине нетрезвых водителей.
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Сложная экономическая ситуация продолжает давить на автомобильный рынок, продажи новых машин неуклонно снижаются. В таких условиях наибольшим спросом пользуется бюджетный сегмент – автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей.Читать далее
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14.03.2025, 08:18
Полиция назвала причину смертельного ДТП в Махачкале, где БТР раздавил «Приору» с водителем
Посреди дня на оживленной трассе в Дагестане тяжелый БТР расплющил Lada Priora вместе с находящимся внутри водителем. Госавтоинспекция республики назвала предварительную причину трагедии.Читать далее
-
26.01.2025, 20:48
Появилось видео смертельного ДТП в Ростовской области, где Lada Priora разорвало пополам
В Сети появилось видео с регистратора, запечатлевшее момент смертельной аварии с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса, которая произошла утром в воскресенье на трассе в Ростовской области.Читать далее
-
24.12.2024, 07:44
Виновник смертельной аварии на трассе Астрахань – Ставрополь сбежал
В понедельник, 23 декабря, на 516-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь произошло смертельное ДТП с участием легковых автомобилей Lada и Toyota. Виновник аварии с места происшествия скрылся.Читать далее
-
13.11.2024, 07:35
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Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков опубликовал в своем телеграм-канале историю Lada Priora, пробежавшую с 2012 года без малого 1 млн километров. Владелец рассказал, что сломалось в машине за 12 лет.Читать далее
-
27.09.2024, 07:26
В двух ДТП с попутными машинами погибли 5 человек
Вечером в четверг, 26 сентября, в Пермском крае и Самарской области произошло две похожих аварии – столкновение с попутным транспортом. В первом случае погибли два человека, во втором – три.Читать далее
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