20 апреля 2022, 17:22
Водитель пришел в ужас от незваного пассажира (видео)
Пользователей соцсетей не оставила равнодушными судьба змеи, которая неожиданно появилась из-под капота автомобиля во время движения по оживленному загородному шоссе.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Когда змея обвилась вокруг зеркала, отец и сын забеспокоились – преимущественно за ее судьбу. Съехать со скоростной магистрали было невозможно, но мужчины решили все-таки немного притормозить и перестроиться в более медленный левый ряд. Напомним, дело было в Великобритании – стране с левосторонним движением. К несчастью, внезапно змея не удержалась на зеркале и ее сдуло вниз. Опубликованное видео набрало тридцать тысяч просмотров и десятки комментариев. Многие надеялись, что змее удалось все-таки благополучно выбраться с автомагистрали.
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21.04.2022, 14:28
Новый автомобиль Lincoln больше похож на трансформер
21.04.2022, 13:32
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21.04.2022, 12:49
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