Водитель проехал больше 15 километров задним ходом (видео)

Ранее мы писали Водитель Corvette установил мировой рекорд по движению задним ходом Спорткар Chevrolet Corvette предыдущего поколения (C7) оснащен 6,2-литровым двигателем мощностью 466 л.с. ... Читать далее

Езда задом наперед ради установления очередного рекорда становится все более популярной. Неделю назад 110KM.RU писал о рекорде Гиннесса, установленном Скоттом Бернером, по самой быстрой миле, пройденной задним ходом. Очередная новость пришла из Индии. Здесь 35-летний Чандрамули побил рекорд по самому большому расстоянию, пройденному задним ходом. Мужчина пригласил судей, которые официально зафиксировали новое достижение.

Предыдущий рекорд принадлежал 22-летнему Тессону Томасу, который задом наперед преодолел 14,2 километра за 30 минут. Чандрамули упорно тренировался и смог улучшить предыдущий результат и по пройденному расстоянию, и по затраченному времени. Он сумел проехать 16,14 километра за 29 минут и 10 секунд. Новый рекордсмен пожаловался, что труднее всего было сидеть так долго с вывернутой шеей, под конец она ужасно разболелась.

Упомянутые модели: Chevrolet Spark

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