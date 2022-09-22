Водитель проехал больше 15 километров задним ходом (видео)
Предыдущий рекорд принадлежал 22-летнему Тессону Томасу, который задом наперед преодолел 14,2 километра за 30 минут. Чандрамули упорно тренировался и смог улучшить предыдущий результат и по пройденному расстоянию, и по затраченному времени. Он сумел проехать 16,14 километра за 29 минут и 10 секунд. Новый рекордсмен пожаловался, что труднее всего было сидеть так долго с вывернутой шеей, под конец она ужасно разболелась.
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-
19.02.2022, 23:12
Лучшие подержанные малолитражки за 500 - 600 тысяч рублей
Несмотря на огромную популярность кроссоверов, некоторым автомобилистам достаточно компактного и маневренного автомобиля, который будет ловко перемещаться по городским пробкам и не требовать много места для парковки.Читать далее
-
06.02.2022, 00:01
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Автомобили с автоматической коробкой передач становятся все более популярными. Уже сейчас в России на их долю приходится более половины продаж. Несмотря на постоянный рост цен, на рынке еще остались модели с автоматической коробкой дешевле 1 млн рублей.Читать далее
-
21.12.2021, 17:15
Россиян оставили сразу без четырех недорогих моделей
Российские дилеры приостановили минимум до февраля 2022 года прием заказов на бюджетные автомобили Chevrolet, которые сейчас собирают в Узбекистане. Новые поставки ожидаются не раньше лета.Читать далее
-
03.11.2021, 00:01
5 самых недорогих иномарок в России в ноябре 2021 года
В сентябре и октябре практически все без исключения бренды, представленные на российском рынке, переписали прайс-листы в сторону увеличения. При этом иномарки росли в цене быстрее отечественных автомобилей.Читать далее
-
30.12.2020, 12:51
С января Chevrolet Nexia и Cobalt станут доступнее на 60 000 рублей
Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор бюджетных моделей Chevrolet, приготовила российским клиентам новогодний подарок. С 1 января 2021 года два наиболее востребованных седана, Chevrolet Nexia и Cobalt, можно будет купить дешевле на 60 000 рублей.Читать далее
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