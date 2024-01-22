Водитель Renault Duster проехал навстречу потоку по ЗСД и остался жив

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Первые видео с ЗСД появились в петербургских пабликах сразу после полудня воскресенья. На них был запечатлен кроссовер Renault Duster, который пробирался по левому ряду навстречу потоку. Для пущей безопасности водитель включил аварийку. Он проехал по скоростной магистрали несколько километров со стороны Васильевского острова и благополучно съехал на Петроградской стороне. Найти и наказать храбреца будет непросто, переднего номера на машине точно нет.

В комментариях петербуржцы выдвигали разные версии случившегося: за рулем был британский подданный, привыкший к правостороннему движению, или просто глупая блондинка. Но большинство склонялось к тому, что водитель забыл дома транспондер и деньги, поэтому на ближайшем пункте оплаты не придумал ничего лучшего, как развернуться и поехать обратно. Видимо он не знал, что на такой случай у кассира ЗСД можно оформить протокол об отсутствии оплаты и по нему заплатить за проезд в течение 10 дней.

Фото: t.me/Megapolisonline

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р )

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