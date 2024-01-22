Водитель Renault Duster проехал навстречу потоку по ЗСД и остался жив
Фото: t.me/Megapolisonline
В комментариях петербуржцы выдвигали разные версии случившегося: за рулем был британский подданный, привыкший к правостороннему движению, или просто глупая блондинка. Но большинство склонялось к тому, что водитель забыл дома транспондер и деньги, поэтому на ближайшем пункте оплаты не придумал ничего лучшего, как развернуться и поехать обратно. Видимо он не знал, что на такой случай у кассира ЗСД можно оформить протокол об отсутствии оплаты и по нему заплатить за проезд в течение 10 дней.
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После резкого повышения цен далеко не каждый российский автолюбитель может позволить себе прийти в автосалон и купить новый автомобиль. Многие предпочитают подобрать надежную машину на вторичном рынке.Читать далее
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5 человек погибли за сутки в двух авариях на трассе в Забайкалье
За минувшие сутки в Забайкалье произошло сразу два смертельных ДТП, которые унесли жизни пяти человек. Днем в лобовом столкновении в окрестностях города Могочи погибли трое, еще двое – ночью на трассе Чита – Хабаровск.Читать далее
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29.08.2023, 09:35
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Представители крупнейших отечественных дилерских сетей рассказали об интересной тенденции, наметившейся на российском авторынке. Люди сдают в трейд-ин относительно свежие 2-3-летние автомобили с минимальным пробегом, чтобы купить китайскую новинку.Читать далее
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