Петербургский автомобилист задержан после наезда на пожилую женщину и попытки бегства

13 января 2026, 18:59
Водитель Renault сбил женщину на проспекте Испытателей и попытался скрыться
В Петербурге произошел инцидент с участием автомобиля Renault. Водитель совершил наезд на женщину и уехал. Полиция быстро нашла нарушителя. Подробности происшествия выясняются.
В северной столице произошел тревожный инцидент: на одном из оживленных проспектов города водитель легкового автомобиля совершил наезд на пожилую женщину, после чего поспешил покинуть место происшествия. По информации Piter.tv, авария случилась 12 января на проспекте Испытателей. За рулем находился 47-летний мужчина, управлявший автомобилем марки Renault.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на сообщение о происшествии, которое появилось в социальных сетях. Благодаря внимательности очевидцев и быстрой работе полиции, нарушителя удалось задержать на проспекте Энгельса спустя короткое время после инцидента. Машина, на которой был совершен наезд, отправлена на специализированную стоянку для дальнейшего разбирательства.
В результате происшествия пострадала женщина пенсионного возраста. По предварительным данным, водитель двигался задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, что и привело к столкновению с пешеходом. После случившегося мужчина не стал дожидаться приезда экстренных служб и скрылся, что усугубило его положение перед законом.
В отношении водителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, включая нарушение правил маневрирования, оставление места ДТП и управление транспортным средством без необходимых документов. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, а также степень вины задержанного. Автомобиль временно изъят до окончания проверки.
Полиция напоминает о необходимости соблюдать осторожность при движении задним ходом, особенно в местах с интенсивным пешеходным движением. Нарушения подобных правил могут привести к серьезным последствиям не только для участников дорожного движения, но и для самих водителей.
