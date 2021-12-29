29 декабря 2021, 10:03
Водитель решил проехать по свежеуложенному асфальту: началась массовая драка, полиция стреляла (видео)
Порядка 40 человек приняли участие в массовой драке в центре Махачкалы. Конфликт возник с дорожниками, кладущими асфальт у городской мэрии. Полиции пришлось стрелять в воздух.
Дарья Климова Фото: life.ru
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Прибывшие на место конфликта полицейские не сразу смогли положить конец драке. Потребовалось не менее семи нарядов полиции. Чтобы охладить разгоряченных мужчин полицейским пришлось даже стрелять в воздух. В итоге, было задержано семь наиболее агрессивных участников драки.
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