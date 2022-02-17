Водитель решил провести эксперимент и заморозил свой автомобиль: в Красноярске задержали пранкера на «ледяном» ВАЗе (ВИДЕО)
Задержать необычный автомобиль инспекторам помогла одна из соцсетей: там они обнаружили машину полностью покрытую льдом. Переднее стекло было очищено только с водительского места.
Когда экипаж задержал авто, выяснилось, что водитель-пранкер 1987 года рождения заморозил свою машину ради эксперимента. Он решил выделиться на дороге таким необычным способом.
Молодому человеку придется заплатить штраф за технические неисправности - ограниченный обзор со стороны водителя, неочищенные внешние световые приборы и неисправность стеклоочистителей.
Также ему предстоит заплатить штрафы за отсутствие страхового полиса и нечитаемый госномер. Такой автомобиль представлял опасность для других машин и пешеходов, поэтому его отправили на стоянку ГИБДД на эвакуаторе.
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