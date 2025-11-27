75-летний водитель Mazda без прав сбил во дворе 70-летнюю женщину – детали происшествия

Водитель с просроченными правами сбил женщину во дворе на улице Тельмана

Во дворе на улице Тельмана произошел инцидент с участием автомобиля. Пожилая женщина пострадала и доставлена в больницу. Водитель ранее неоднократно нарушал ПДД. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В одном из дворов на улице Тельмана в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария, в результате которой пострадала пожилая женщина. По информации Piter.tv, инцидент случился 26 ноября, когда 75-летний мужчина за рулем Mazda совершил наезд на 70-летнюю женщину, двигавшуюся в том же направлении.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и была срочно доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и начали разбираться в деталях случившегося.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя автомобиля отсутствовало действующее водительское удостоверение – срок его действия истек. Более того, за последний год мужчина десять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Девять из этих случаев связаны с превышением установленной скорости.

Сейчас правоохранительные органы проводят тщательную проверку всех обстоятельств аварии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя. Особое внимание уделяется тому, что мужчина неоднократно нарушал ПДД и управлял транспортным средством без действующих документов.

Данный случай вновь поднимает вопрос о необходимости строгого контроля за соблюдением правил дорожного движения, особенно среди водителей пожилого возраста. Нарушения, связанные с просроченными правами и систематическим игнорированием ПДД, могут привести к трагическим последствиям для окружающих.

Полиция продолжает выяснять все детали происшествия, чтобы установить полную картину случившегося и принять соответствующие меры в отношении виновного. О состоянии пострадавшей женщины и дальнейших действиях правоохранительных органов будет сообщено дополнительно.