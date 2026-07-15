Трагедия на ночной дороге - полиция ищет виновника происшествия

15 июля 2026, 15:37
Водитель сбил велосипедиста на трассе «Кола» и скрылся с места ДТП
Водитель сбил велосипедиста на трассе «Кола» и скрылся с места ДТП
На трассе в Ленинградской области произошла трагедия. Велосипедист погиб на месте. Водитель поспешил скрыться, полиция ведет поиски и просит откликнуться свидетелей. Подробности происшествия - в нашем материале.
В ночь на 15 июля на автодороге Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области случилось смертельное происшествие. Как сообщает Piter.tv, неизвестный автомобиль на 17-м километре трассы совершил наезд на велосипедиста, после чего водитель поспешил скрыться с места аварии, не оказав помощи пострадавшему.
Погибший скончался на месте от тяжелых травм, полученных в результате столкновения. На участке происшествия оперативно работали сотрудники 101-й пожарной части Всеволожского отряда, обеспечивая безопасность и координируя действия экстренных служб.
Обстоятельства трагедии сейчас выясняются. Правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия, чтобы установить личность водителя и привлечь его к ответственности. На данный момент известно, что никаких очевидцев происшествия не обнаружено, а сам автомобиль скрылся в неизвестном направлении.
Местные жители отмечают, что участок трассы, где произошла авария, считается опасным из-за недостаточного освещения и высокой скорости движения транспорта. Водители часто игнорируют правила дорожного движения, что создает угрозу для пешеходов и велосипедистов.
Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся или заметил подозрительные автомобили в районе происшествия, обратиться в органы внутренних дел. Любая деталь может помочь в расследовании и поиске виновного.
Трагедия на трассе «Кола» вновь поднимает вопрос о необходимости повышения безопасности на дорогах региона. Эксперты советуют водителям быть особенно внимательными в темное время суток и соблюдать скоростной режим, чтобы избежать подобных инцидентов.
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