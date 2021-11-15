Водитель съехавшей в кювет фуры две недели живет на обочине в тайге: МЧС помогать ему отказалась, а у ГИБДД нет техники
Работодатель не смог помочь водителю вытащить машину, МЧС отказалась, а в ГИБДД пригнали бульдозер. Но фура села на раму и просто вытянуть ее из кювета не получится – может разорвать на части. Нужен автокран, но его в распоряжении местных служб нет. В Минтрансе Хабаровского края также сообщили, что автокрана нет и у подрядных организаций, отвечающих за обслуживание дороги.
Водитель две недели живет в кабине грузовика, опасаясь, что если он уйдет, то машину разберут на запчасти. Мужчину подкармливают местные жители. Он греется газовой плиткой, на которой готовит еду и кипятит чай.
Как сообщает РИА Новости, ситуацией занялись уже власти Дагестана, откуда шофер родом. Сотрудники представительства Дагестана в Хабаровском крае выехали на место происшествия, чтобы доставить продукты. Подключили все профильные ведомства для спасения пострадавшего.
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