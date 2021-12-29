29 декабря 2021, 15:17
Водитель «Шишиги» погиб, помогая охотникам: видео последних минут жизни
Трагедия произошла днем 28 декабря на берегу реки Пшада, к югу от Геленджика. Охотники попросили местного сторожа помочь им переправить автомобили на другой берег.
Дарья Климова Фото: vesti.ru
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Фото: Кубанские новости
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Тяжелый грузовик подхватило как игрушечный, потащило обратно вниз по течению, развернуло поперек потока и опрокинуло на крышу. Выбраться водитель не успел. Только ближе к вечеру спасателям удалось вытащить машину на берег. Алексей Судаков погиб.
Упомянутые модели: ГАЗ 66
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