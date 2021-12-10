Водитель школьного автобуса лихо справился с лосиным тестом (видео)
Школьные автобусы ездят преимущественно в сельской местности и по загородным трассам, где на дорогу из леса может неожиданно выскочить животное. Возможно, в будущем, за дорогой будет следить автопилот, но до сих пор водители могли рассчитывать только на себя. Компания Motiv Power Systems решила немного облегчить им жизнь и оснастила электробус новейшей системой контроля устойчивости (ESC). Испытания завершились впечатляющим успехом. Если верить показаниям на видеозаписи, скорость автобуса превышала 100 км/ч (64 мили/час). Компания заявила, что новая функция должна быть доступна на коммерческой платформе Ford F-59 к 2022 году.
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