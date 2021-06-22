Водитель Subaru умудрился за 11 минут заработать штрафов на 560 тысяч рублей за превышение скорости
Фото: facebook.com/TrafficServicesNSWPF
Фото: facebook.com/TrafficServicesNSWPF
Фото: facebook.com/TrafficServicesNSWPF
Позднее полицейские изучили записи с камер и выяснили, что за 11 минут водитель Subaru успел один раз превысить скорость не более чем на 10 км/ч, один раз – на 10-20 км/ч, шесть раз – на 20-30 км/ч, три раза – на 30-45 км/ч и дважды – более чем на 45 км/ч. По совокупности нарушений ему полагается штраф в размере 10 252 австралийских долларов или порядка 563 тысяч рублей по текущему курсу.
Однако в полиции решили предъявить водителю обвинение в превышении скорости и опасном вождении. За это предусмотрен штраф в 2 200 долларов (120 тыс. рублей), лишение прав сроком на 1 год и даже тюремное заключение сроком до 9 месяцев. Суд должен определить наказание через месяц. Повторные аналогичные нарушения усиливают ответственность: до 3 300 долларов штрафа (180 тыс. рублей), лишения прав до 5 лет и тюремного срока до 12 месяцев.
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